Dolar ne kadar? 10 Ocak dolar kuru yorumları

Suriye nedeniyle ABD ile ilişkilerin tekrar bozulabileceği ve mali disiplininin zarar göreceğine yönelik endişelerin baskısıyla dün 5.55 seviyesine yaklaşan dolar/TL bu sabah 5.50'nin altında hareket ederken, piyasalar ekonomik ve jeopolitik risklere yönelik gelişmeleri takip ediyor. DOLAR NE KADAR OLDU? Dün gün içi işlemlerde 1 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 5.5450'ye kadar yükseldikten sonra saat 16:36'da 5.5080/5.5118 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 09:08'de 5.4675/5.4769 seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte sepet bazında TL 5.8926/5.9045, euro/TL ise 6.3035/6.3280 seviyesinde hareket ediyor. Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen ayki toplantı tutanakları birçok politika yapıcının ilerideki faiz artışlarında sabırlı olabileceklerini belirtirken, birkaçının faiz artışını desteklemediğini göstermesinin ardından riskli varlıklar dünkü kazanımlarını artırdı. UZMANLAR NE DİYOR? Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, dolar/TL'deki yukarı yönlü tepkide jeopolitik riskler ve küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkili olduğunu söyleyerek, "Kurda yukarıda hala tepki alanı var, olumsuz havanın devam etmesi halinde 5.50 seviyesinin üzerine tekrar hareket olabilir. Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik açıklamalar hala diyalog pencerelerinin açık olduğunu gösteriyor ancak piyasaları pek tatmin etmedi" dedi.

TL'nin kırılgan yapısı nedeniyle içerideki ve dışarıdaki olumsuz havaya çok hızlı tepki verdiğini söyleyen Karadağ, "İçeride jeopolitik riskler, dışarıda küresel büyümeye yönelik endişeler halen devam ediyor. Dolar/TL'de 5.45-5.50 aralığını izliyoruz. Dışarıda dolar çok güçlenmediği ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde iyimser hava oluştukça kur da çok agresif yukarı hareket görmeyebiliriz. Kur 5.50 seviyesinin üzerini test edecektir ancak algıda çok fazla bozulma olmadıkça, 5.55 ve 5.60 seviyelerinin üzerine yerleşmedikçe agresif hareket sınırlı kalabilir" diye konuştu. 'FED SABIRLI OLACAK' ABD Merkez Bankası'nda (Fed) birçok politika yapıcı, geçen ay yaptıkları toplantıda ilerideki faiz artışlarında sabırlı olabileceklerini belirtirken, birkaçı faiz artışını desteklemedi. Fed'in 18-19 Aralık tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını yüzde 2.25-2.50 hedef aralığına yükselttiği toplantının tutanakları, bir dizi politika yapıcıya göre Fed'in finansal piyasa baskısı ve yavaşlayan bir küresel ekonomi konusundaki endişeler nedeniyle daha fazla faiz artışı yapma konusunda acele etmesine gerek olmadığını gösterdi.