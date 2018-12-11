Dolar ne kadar? 11 Aralık dolar kuru yorumları

Dün beklentilerin altında gelen 3. çeyrek büyüme verisi sonrasında 5.28 TL seviyesinden 5.30'a çıkan Dolar/TL yeni güne 5.3310 TL seviyesinden başladı.

Piyasalar bu hafta Brexit konusunda gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Aralık'ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı.

Öte yandan yurt içinde bugün ödemeler dengesi rakamları belli olacak. Cari dengenin art arda üçüncü ayda da artış göstererek 2.5 milyar dolar civarı fazla vermesi bekleniyor. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.

Ayrıca Hazine'nin 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvil ihalesi var.

GÖZLER İNGİLTERE'DE



Avrupa Birliği'nin en üst yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, İngiltere hükümetinin, diğer üye ülkelere danışmadan Avrupa Birliği'nden ayrılma kararından vazgeçme hakkına sahip olduğuna hükmederek Brexit karşıtı çevrelerin umudunu artırdı. Ancak Avrupa Komisyonu, İngiltere Başbakanı Theresa May ile sonuçlandırılan Brexit anlaşması için yeniden müzakereye girmeyeceklerini açıklarken May, Brexit için bugün parlamentoda yapılacak oylamayı erteledi.



