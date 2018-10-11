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Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 11.10.2018 08:18 | Son Güncelleme

Dün 6.02 TL'ye kadar gerileyen dolar yeni güne 6,0694 lira seviyesinden başladı. Gözler yarın görülecek olan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın davasında.

Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar/TL yeni güne 6,0694 lira seviyesinden başladı. Saat 08.00 itibariyle dolar 6,0690, euro 7,0297 l, sterlin ise 8,0346 TL'den işlem işlem görüyor.

Salı günü açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ardından 6.13 TL'nin üzerinde hareket eden dolar/TL dün güne 6.10 seviyesinden başlamış, öğleden sonra 6.02 seviyesine dek inmişti.

Gözler yarın gerçekleşmesi beklenen ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın davasına çevrildi. ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan Brunson halihazırda ev hapsinde tutuluyor.


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