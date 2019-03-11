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Dolar ne kadar? 11 Mart 2019 dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 11.03.2019 07:37 | Son Güncelleme

Dolar/TL geçtiğimiz hafta güne 14 Ocak'tan beri ilk kez 5.4880'i test ederek sert bir yükselişle başlamıştı. Dolar/TL bu sabah ise 5.45 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Dolar ne kadar? 11 Mart 2019 dolar yorumları

Dolar/TL’de yerel seçim öncesi ABD Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken son dönemde başta S-400 olmak üzere ikili ilişkilere yönelik artan endişelerle kur yukarı baskılanmış durumda. Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.4478/ 5.4480 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus yapımı olan S-400 satın alınmasının tercih olmanın ötesinde bir zorunluluk olduğunu belirterek ABD yapımı Patriot alınması konusunda da temasların devam ettiğini söylemişti.

Akar, “S-400’ten dolayı böyle bir noktaya gelinmesi üzücü, bunun anlaşılmasına çalışıyoruz… F-35 ile S-400’ün etkileşmeyeceği bir ortamı sağlayalım diyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin 5 aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

S-400 YENİ BRUNSON KRİZİ OLACAK MI?

Türk-Amerikan ilişkilerinde sorunlu bir yılı geride bırakan Ankara ve Washington, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alma kararı ve ABD’nin bu adıma yaptırımlarla karşılık vereceğine dair güçlü sinyaller göndermesi ile yeniden gergin bir dönemece girdi.

Bazı analistlerin “yeni Brunson krizi” olarak adlandırdığı süreçte diplomatik manevra alanı daralan Ankara, uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacını karşılarken Rusya ve ABD arasında bir seçim yapmaya zorlanıyor.

(Reuters)

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