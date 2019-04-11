FİNANS

Dolar ne kadar? 11 Nisan dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 11.04.2019 07:32 | Son Güncelleme

Dolar/TL bu sabah güne 5.70 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar? 11 Nisan dolar kuru yorumları

Albayrak, 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına verdi. Dolar/TL saat 07:10 itibari ile güne 5.6878/ 5.6893 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Albayrak dün düzenlediği basın toplantısında kamu bankalarına DİBS ihracı yoluyla 28 milyar lira tutarında sermaye enjeksiyonu yapılacağını söylerken, reformların bazı unsurlarını olumlu olarak niteleyen analistler bütçe üzerinde yaratabileceği baskının izleneceğini söylediler.

Programı bütçe üzerinde baskı yaratma potansiyeli nedeniyle riskli gören analistler, çok fazla detay içermemesi nedeniyle önümüzdeki dönemde uygulamaların yakından izleneceğini belirttiler.

Albayrak ayrıca finans sektörü, sigortacılık, enflasyon, kamu maliyesi ve bütçe disiplini ana başlıkları altında bu yıl yapılacak bir dizi reformun tanıtımını yaptı. Albayrak atacakları adımların bütçe disiplininden taviz vermeyeceğini belirtti.

Kaynak: Reuters

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