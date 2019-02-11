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Dolar ne kadar? 11 Şubat dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 11.02.2019 08:07 | Son Güncelleme

Dolar endeksindeki yükseliş, gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen bozulma ardından bu sabah güne 5.27 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar? 11 Şubat dolar kuru yorumları

Küresel olarak piyasalarda ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret anlaşması yapmak için 1 Mart son tarihinden önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi planlamadığını söylemesi yatırımcı endişelerini artırmıştı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 5.2665/5.2690 seviyelerinden, euro/TL 5.9686/5.9708 seviyelerinden işlem görüyor.

Bir bankacı dolar endeksinde hafif bir dönüş olduğunu, euro/dolar paritesinin de 1.1320 seviyelerini kıramayıp 1.1350’lere döndüğünü söyleyerek, “Genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir değer kazancı var.” dedi.


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