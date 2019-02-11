Dolar ne kadar? 11 Şubat dolar kuru yorumları

Küresel olarak piyasalarda ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret anlaşması yapmak için 1 Mart son tarihinden önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi planlamadığını söylemesi yatırımcı endişelerini artırmıştı.

DOLAR NE KADAR?



Dolar/TL 5.2665/5.2690 seviyelerinden, euro/TL 5.9686/5.9708 seviyelerinden işlem görüyor.

Bir bankacı dolar endeksinde hafif bir dönüş olduğunu, euro/dolar paritesinin de 1.1320 seviyelerini kıramayıp 1.1350’lere döndüğünü söyleyerek, “Genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir değer kazancı var.” dedi.



