FİNANS

Dolar ne kadar? 12 Aralık dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 12.12.2018 08:25 | Son Güncelleme

Dolar yeni güne 5,36 TL seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 6,07 TL’de yer alıyor.

Dolar ne kadar? 12 Aralık dolar kuru yorumları

Dün 5.4060'a kadar yükselen Dolar/TL güne 5.3531 seviyesinden başladı. Dün güne 5.32 civarında başlayan dolar/TL gün içinde bir ara 5.4060'ı test etmişti. Hazine dün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvil ihalesinde piyasadan ROT'ta 1.5 milyar TL, ihalede 504.4 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyar TL borçlandı. Hazine'nin Aralık ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 18.62 oldu.

Dolar/TL'nin dün sabahtan beri yukarı yönlü seyrinde ödemeler dengesi verileri de etkili oldu. Cari denge TL'deki değer kaybının ithalatı yavaşlatması ve zayıf büyümeyle üst üste üçüncü ayında da fazla verirken finansman kalitesinde bozulma ise belirginleşti. Cari işlemler hesabı ağustos ve eylülden sonra ekim ayında da fazla verdi. Bir önceki yılın Ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yılın Ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. Cari fazla ekim ayında aylık bazda rekor kırdı. On iki aylık cari işlemler açığı 39 milyar 403 milyon dolara geriledi.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA

Bu haftanın en önemli gündem maddesi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı. Merkez'in politika faizini sabit tutması bekleniyor. Bir hafta vadeli repo faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyor. Piyasalarda geçen hafta açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri ardından PPK toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL'de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı. Bu çerçevede dolar/TL geçen hafta 5.46 seviyesine kadar yükseldi ancak TCMB ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) açıklamalarının ardından bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştı.

Kurda Türkiye'nin enerji ithalatçısı olması nedeniyle petrol fiyatlarının seyri yakından izlenirken, küresel piyasalarda ticaret savaşları da yakından takip ediliyor.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlarDolar ne kadar? İşte ilk rakamlar
Dört ay ömrü kaldı! KaldırılıyorDört ay ömrü kaldı! Kaldırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar 12 aralık dolar kuru dolar kuru yorumları

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Morgan Stanley'e göre dolar gelecek yıl düşecek

Morgan Stanley'e göre dolar gelecek yıl düşecek

Dolar ne kadar? 29 Kasım 2019 dolar yorumları

Dolar ne kadar? 29 Kasım 2019 dolar yorumları

Dolar ne kadar? 22 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 22 Kasım dolar kuru yorumları

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 11 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

500 Euro'nun dört ay ömrü kaldı

Dört ay ömrü kaldı! Kaldırılıyor

Dolar ne kadar? 10 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar?7 Aralık dolar kuru yorumları

Doları olanlar dikkat!

Dolar ne kadar? 6 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? 5 Aralık dolar kuru yorumları

Gözler Merkez Bankası'nda!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.