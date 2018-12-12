Dolar ne kadar? 12 Aralık dolar kuru yorumları

Dün 5.4060'a kadar yükselen Dolar/TL güne 5.3531 seviyesinden başladı. Dün güne 5.32 civarında başlayan dolar/TL gün içinde bir ara 5.4060'ı test etmişti. Hazine dün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvil ihalesinde piyasadan ROT'ta 1.5 milyar TL, ihalede 504.4 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyar TL borçlandı. Hazine'nin Aralık ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 18.62 oldu.

Dolar/TL'nin dün sabahtan beri yukarı yönlü seyrinde ödemeler dengesi verileri de etkili oldu. Cari denge TL'deki değer kaybının ithalatı yavaşlatması ve zayıf büyümeyle üst üste üçüncü ayında da fazla verirken finansman kalitesinde bozulma ise belirginleşti. Cari işlemler hesabı ağustos ve eylülden sonra ekim ayında da fazla verdi. Bir önceki yılın Ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yılın Ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. Cari fazla ekim ayında aylık bazda rekor kırdı. On iki aylık cari işlemler açığı 39 milyar 403 milyon dolara geriledi.