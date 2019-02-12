Dolar ne kadar? 12 Şubat dolar kuru yorumları

Dolar/TL bir süredir işlem gördüğü 5.25 civarından, dolar endeksindeki değerlenmenin dokuzuncu güne taşınmasıyla birlikte yönünü sınırlı da olsa yukarı çevirdi.

Dolar, ABD-Çin ticaret geriliminin ve küresel büyüme endişelerinin güvenli liman talebini desteklemesiyle başlıca para birimleri karşısında 2019'ın zirvesine yakın seyrediyor. Şubat ayına 95.55 seviyesinden başlayan dolar endeksi, dün yüzde 0.45 artışla 24 Ocak'tan bu yana en fazla yükselişi kaydetmesinin ardından bugün 97.07 civarında yer alıyor.

TCMB ve Fed kararları sonrası ilk tepkide 5.16'lara kadar gerileyen ve bir süre 5.25 civarında hareket eden dolar/TL kuru da endeksteki yükselişe paralel prim yaptı. Dün en yüksek 5.29'u test eden kur, bugün saat 08:21'de 5.2745'den işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 5.9510 seviyesinde yer aldı.

Bankacılar gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde doların değer kazanma eğiliminin sürmesiyle birlikte bir miktar değer kaybı yaşandığını TL'nin ise ortalamanın bir miktar daha üzerinde performans gösterdiğini belirttiler. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar endeksindeki değer kazancı gelişmekte olan ülkeleri negatif etkiledi. TL'deki değer kaybı ise benzer ülkelere göre daha sınırlı" dedi.