Dolar ne kadar? 13 Aralık dolar kuru yorumları

Ayrıca bugün açıklanacak "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" da izlenecek. Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Draghi'nin konuşması yatırımcıların takibinde olacak. İndirim endişesi TL'yi baskı altında bırakmıştı

Enflasyonun kasım ayında beklentilerin üzerinde azalış göstermesinin ardından piyasalarda TCMB'nin bu haftaki PPK toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek geçen hafta TL'de ciddi değer kaybı yaratmıştı.

TÜFE kasımda otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL'deki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 1.44 azaldı. TÜFE eylülde yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmişti.

Ancak TCMB'nin çarşamba günü "enflasyon odaklı para politikası" söylemlerinin olumlu algılanması ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği açıklamaları ile bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalktı.



13 EYLÜL'DE BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE FAİZ ARTIŞI YAPILMIŞTI

TCMB 13 Eylül'deki PPK toplantısında döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan enflasyon riskine vurgu yaparak politika faizinde beklentilerin üzerinde bir artışa gitmişti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.