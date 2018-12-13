FİNANS

Dolar ne kadar? 13 Aralık dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 13.12.2018 09:30 | Son Güncelleme

Dolar/TL güne 5.35 civarında dünkü kapanışına yakın başlarken, piyasalar PPK toplantısına odaklandı. Ekonomistler yüzde 24 seviyesindeki faizlerde değişiklik beklemiyor.

Dolar ne kadar? 13 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz kararının izleneceği güne 5.34 civarında başladı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali vermesi sonrası 5.40'a yükselerek gün içi zirvesini gören kur günü 5.35 seviyesinden tamamlamıştı.

Dolar/TL bu sabah saat 09:31'de 5.3518 seviyesinden işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL 6.0964'dan alıcı buluyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA

Yurt içi piyasalarda bugün TCMB faiz kararı takip edilecek. Ekonomistler yüzde 24 seviyesindeki faizlerde değişiklik beklemiyor. TCMB PPK toplantısının sonuçları saat 14:00'da gelecek.

Ayrıca bugün açıklanacak "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" da izlenecek. Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Draghi'nin konuşması yatırımcıların takibinde olacak.
İndirim endişesi TL'yi baskı altında bırakmıştı

Merkez Bankası'nın bugün yapılacak yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor. Ekonomistler yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklemiyor.

Enflasyonun kasım ayında beklentilerin üzerinde azalış göstermesinin ardından piyasalarda TCMB'nin bu haftaki PPK toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek geçen hafta TL'de ciddi değer kaybı yaratmıştı.

TÜFE kasımda otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL'deki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 1.44 azaldı. TÜFE eylülde yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmişti.

Ancak TCMB'nin çarşamba günü "enflasyon odaklı para politikası" söylemlerinin olumlu algılanması ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği açıklamaları ile bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalktı.


13 EYLÜL'DE BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE FAİZ ARTIŞI YAPILMIŞTI

TCMB 13 Eylül'deki PPK toplantısında döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan enflasyon riskine vurgu yaparak politika faizinde beklentilerin üzerinde bir artışa gitmişti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.

TL dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 50'ye yakın değer kaybettikten toparlanma sürecine girdi, bu toparlanmada TCMB'nin gerçekleştirdiği faiz artışlarının yanı sıra ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik beklentiler de etkili oldu.

Ağustos ayının ikinci haftasında 7.24 ile tarihi zirveyi test eden dolar/TL, kasım ayının son haftasında 5.13'lere kadar gerilemişti.
Dolar ve euroda durum

Dolar endeksi 97.093 ile yatay seyrediyor. Endeks dün yüzde 0.5 düşüşle yaklaşık bir ayın zirvesinden gerilemişti.

İtalya'nın önümüzdeki yıl için bütçe açığı hedefini düşürmesinin ve Avrupa Komisyonu'nun yeni 2019 bütçe teklifini kabul etmesini beklediğini söylemesinin ardından euro dolar karşısında yükseldi. Euro dün yaklaşık yüzde 0.5 yükseldikten sonra bugün 1.1368'de yer alıyor.

Eurodaki hareket, günün ilerleyen saatlerinde yapılacak Avrupa Merkez Bankası'nın politika toplantısından önce hakim olan temkinlilikle sınırlandı. ECB'nin, resmi olarak tahvil alım programını sona erdirmesi ancak büyümeye yönelik belli belirsiz bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor.

Sterlin ise, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Muhafazakar Parti içerisinde parti başkanlığına yönelik yapılan güven oylamasını kazanmasının ardından dün kaydettiği kazanımlarını sürdürdü. Sterlin/dolar paritesi 1.2619'da yer alıyor.

May bu oylamayı kazanarak Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının bölünmüş parlamentoda yapılacak oylaması için daha fazla zaman kazanmış oldu. 317 Muhafazakar parlamenterden 200'ü May'e destek verdi. Parlamenterlerin üçte birinden fazlasının May'e karşı oy kullanmasının May'in AB'den ayrılma planını parlamentodan geçirmeye yakın olmadığına işaret etmesiyle, sterlinin yükselişinin kısa süreli olması bekleniyor.

Kaynak: REUTERS

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlarDolar ne kadar? İşte ilk rakamlar
Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlarDolar ne kadar? İşte ilk rakamlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar döviz türkiye merkez bankası

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Yerli helikopterin adı belli oldu: Gökbey! İşte özellikleri

Yerli helikopterin adı belli oldu: Gökbey! İşte özellikleri

Dolar ne kadar? 13 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 13 Aralık dolar kuru yorumları

İspanya hükümetinden asgari ücrete rekor artış

İspanya hükümetinden asgari ücrete rekor artış

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dolar ne kadar? 12 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 12 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Morgan Stanley'e göre dolar gelecek yıl düşecek

Morgan Stanley'e göre dolar gelecek yıl düşecek

Dolar ne kadar? 22 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 22 Kasım dolar kuru yorumları

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Okuyucu Yorumları 1 yorum
gözler neden M.BANKASINDA OLSUNKİ ekonomiyi hiç bir zaman belirleyen kurum olmadıki bir papazın %1 olamadı papaz ekonomiyi alt üst edip özel uçakla ABD ye döndü iktidardaki siyasilerimizde muhtemelen karanfillerle uğurlamıştır verdik papazı aldık devülasyonu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 12 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? 11 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

500 Euro'nun dört ay ömrü kaldı

Dört ay ömrü kaldı! Kaldırılıyor

Dolar ne kadar? 10 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar?7 Aralık dolar kuru yorumları

Doları olanlar dikkat!

Dolar ne kadar? 6 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.