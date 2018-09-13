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Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 13.09.2018 08:06 | Son Güncelleme

Dolar-euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın kritik faiz kararının öncesinde dolar güne nasıl başladı? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

13 Eylül 2018'de günün ilk saatlerine dolar 6,3430 lira seviyesinden başladı. Saat 07.57 itibariyle euro 7,3905 lira, sterlin 8,2583 liradan işlem görüyor.

EKONOMİSTLER FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Merkez Bankası Para Politikası kurulu son olarak 24 Temmuz'da toplanmıştı. Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantıda 11.75'te sabit tuttuğu politika faizini artırması bekleniyor. Ekonomistler en yüksek 725 baz puan, en düşük ise 275 puanlık artış tahmin ediyor.

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