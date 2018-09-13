13 Eylül 2018'de günün ilk saatlerine dolar 6,3430 lira seviyesinden başladı. Saat 07.57 itibariyle euro 7,3905 lira, sterlin 8,2583 liradan işlem görüyor.
EKONOMİSTLER FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR
Merkez Bankası Para Politikası kurulu son olarak 24 Temmuz'da toplanmıştı. Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantıda 11.75'te sabit tuttuğu politika faizini artırması bekleniyor. Ekonomistler en yüksek 725 baz puan, en düşük ise 275 puanlık artış tahmin ediyor.
Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları
Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı
MÜSİAD'dan bankalara 'altın' çağrısı
Dolar/TL son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü
Borsa güne yükselişle başladı
Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum