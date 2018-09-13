Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

13 Eylül 2018'de günün ilk saatlerine dolar 6,3430 lira seviyesinden başladı. Saat 07.57 itibariyle euro 7,3905 lira, sterlin 8,2583 liradan işlem görüyor.

EKONOMİSTLER FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR



Merkez Bankası Para Politikası kurulu son olarak 24 Temmuz'da toplanmıştı. Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantıda 11.75'te sabit tuttuğu politika faizini artırması bekleniyor. Ekonomistler en yüksek 725 baz puan, en düşük ise 275 puanlık artış tahmin ediyor.



