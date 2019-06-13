FİNANS

Dolar ne kadar? 13 Haziran dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 13.06.2019 07:39 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın dün faizi yüzde 24'te sabit bırakmasının ardından dolar/TL ilk tepki olarak 5.7830'a kadar gerilese de kalıcı olmayarak tekrar 5.80 seviyesinin üzerine çıktı. Bu sabah ise dolar /TL güne 5.81 seviyesinde başladı.

Dolar ne kadar? 13 Haziran dolar kuru

TCMB dün açıkladığı politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 24’te tuttu. Kararın hemen öncesinde 5.8150’lerden ani bir hareketle 5.83’lere çıkan dolar/TL kararın ardından ise ilk tepki olarak 5.80’lerin altına gerilemişti.

Dolar/TL saat 07:06 itibariyle 5.8118/5.8156’dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Öte yandan TL'de son dönemde ana baskı unsuru olan ABD ile ilişkiler konusundaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

ABD'li yetkililer Arizona'daki ABD hava üssünde Türk pilotlarının F-35 savaş uçakları eğitiminin beklenenden daha hızlı durma noktasına geldiğini belirtirken, Pentagon pilotların artık bu üste uçmadığını açıkladı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan geçen hafta Cuma günü Türkiye'ye ilettiği mektuba ek olarak gönderilen “Türkiye'nin F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılması” başlıklı nota göre 31 Temmuz'da ABD'de F-35 eğitimi alan Türk personelin ABD'den ayrılması öngörülüyor.

ABD Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle F-35 programına katılımını kademeli olarak sonlandırmaya çalışıyor. Türkiye ise ABD'nin uyarılarına rağmen S-400 alma kararından vazgeçmemiş görünüyor.

Bu gelişmelere karşılık iç piyasada hali hazırda olumlu bir hava söz konusu. Dolar/TL 5.80 seviyesinin altında hareket etmeye devam ederken, bir bankacı, “Piyasa reaksiyonu Fed'in faiz indirim sürecinin etkisinin şu anda F-35 konusunun önüne geçtiğine işaret ediyor. Ancak bir yaptırım gelmesi halinde tabii ki olumsuz fiyatlama göreceğiz” dedi.

Kaynak: Reuters

PARTNERSon hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...Son hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...
Doların gözü bu kararda!Doların gözü bu kararda!
Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası dolar dolar ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

BDDK'dan peş peşe taksit hamleleri

BDDK'dan peş peşe taksit hamleleri

Kendisi için yapmıştı şimdi taleplere yetişemiyor

Kendisi için yapmıştı şimdi taleplere yetişemiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Dolarda dalgalı seyir devam ediyor

Dolarda dalgalı seyir devam ediyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dolarda 'ABD' hareketliliği

Dolarda 'ABD' hareketliliği

Dolarda hareketlilik sürüyor

Dolarda hareketlilik sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 12 Haziran dolar kuru

Doların gözü bu kararda!

Dolar TL ne kadar? 11 Haziran dolar kuru

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Mayıs ayında en fazla dolar kazandırdı

Yatırımcısına en çok o kazandırdı

Dolar ne kadar? (10 Haziran pazartesi dolar kurunda son durum)

İki ayın en düşük seviyesini görmüştü!

Dolar ne kadar? 31 Mayıs dolar kuru

Dolarda dalgalı seyir devam ediyor

Dolar ne kadar? 30 Mayıs dolar kuru

Dolarda sert düşüş!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.