Dolar ne kadar? 13 Haziran dolar kuru

TCMB dün açıkladığı politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 24’te tuttu. Kararın hemen öncesinde 5.8150’lerden ani bir hareketle 5.83’lere çıkan dolar/TL kararın ardından ise ilk tepki olarak 5.80’lerin altına gerilemişti.

Dolar/TL saat 07:06 itibariyle 5.8118/5.8156’dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Öte yandan TL'de son dönemde ana baskı unsuru olan ABD ile ilişkiler konusundaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

ABD'li yetkililer Arizona'daki ABD hava üssünde Türk pilotlarının F-35 savaş uçakları eğitiminin beklenenden daha hızlı durma noktasına geldiğini belirtirken, Pentagon pilotların artık bu üste uçmadığını açıkladı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan geçen hafta Cuma günü Türkiye'ye ilettiği mektuba ek olarak gönderilen “Türkiye'nin F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılması” başlıklı nota göre 31 Temmuz'da ABD'de F-35 eğitimi alan Türk personelin ABD'den ayrılması öngörülüyor.