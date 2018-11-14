Dolar ne kadar? 14 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? Dolar/TL için uzmanlar ne diyor? Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasalarda 5.48 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL dün, 5.53 seviyelerine kadar yükselmiş daha sonra Hazine ihaleleri ile gerilemişti.

Gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket eden dolar/TL, güçlü dolar endeksi nedeniyle 5.5295'e kadar yükseldi. Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması tahvil faizlerinde aşağı seyre neden oldu. Kur ihalenin ardından yönünü aşağı çevirdi.

AVRUPA'DAKİ SİYASİ BELİRSİZLİKLER VE KÜRESEL EKONOMİK YAVAŞLAMA ETKİSİ



Dolar yatırımcıların Avrupa'daki siyasi belirsizlikler ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin etkisiyle riskli varlıklardan kaçınmalarıyla güvenli liman akışlarından destek bularak başlıca para birimleri karşısında 16 ayın zirve seviyesinin hemen altında seyrediyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün 97.60'da işlem gördü.

Hazine, bu hafta yapacağı altı ihaleden üçünü iptal etmesi ardından gerçekleştirdiği üç ihalede ROT dahil piyasadan 810 milyon TL, toplamda ise 3.1 milyar TL borçlanırken, iki yıllık gösterge tahvil faizi piyasanın oldukça altında oluştu. Hazine üç aylık borçlanma stratejisinde Kasım ayında toplam 21.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 15.3 milyar TL'si piyasadan toplam 22.4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını planlıyordu.

EN DÜŞÜK SEVİYE GEÇEN HAFTA TEST EDİLDİ



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( TCMB) TL faizini yüzde 24'e yükseltmesi, ABD-Türkiye ilişkilerinde iyimser seyir, İran

yaptırımlarından muafiyet ve atılan adımların da desteğiyle kur son üç ayda 7.24'ten 5.3025'e kadar geriledi. En düşük seviye ise geçen hafta test edildi.

