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Dolar ne kadar? 14 Mart dolar fiyatları (Piyasalarda son durum)

DOVİZ HABERLERİ  | 14.03.2019 08:24 | Son Güncelleme

ABD ve Türkiye arasındaki gerilim piyasalara da yansıyor. Geçen hafta sert yükselişin arından bu hafta biraz da olsa dengeleyen Dolar/TL 14 Mart bugüne de sakin başladı. Dolar saat 08:00 itibariyle 5.47 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. İşte piyasalardaki son durum...

Dolar ne kadar? 14 Mart dolar fiyatları (Piyasalarda son durum)

Dolar/TL geçen hafta hareketli günler geçirirken bu hafta yatay bir seyir izliyor. Bu sabah dolar/TL güne 5.47 seviyesinin hemen altında başladı. Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.4605/ 5.4635 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bir bankacı, “Piyasalar oldukça sakin. Ancak seçime kadar kur yavaş yavaş yukarı hareketini sürdürecek gibi görünüyor. Şu an için Brexit piyasalar için risk unsuru. Ayrıca gelişmekte olan piyasalardaki genel havayı takip etmek gerek” dedi.

Dolar/TL geçen hafta Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler kaynaklı olarak sert yükseldikten sonra bu hafta nispeten sakin bir seyir izliyor.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin 5 aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

(Reuters)


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