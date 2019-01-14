Dolar ne kadar? 14 Ocak dolar kuru yorumları

Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 5.4887 TL seviyesinde hareket ediyor. Geçtiğimiz haftaya 5.34'lü seviyelerden başlayan dolar/TL, Çarşamba günü gün içi işlemlerde 1 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 5.5450'ye kadar yükselmişti. Kur Cuma günü 5.41'li seviyelere kadar geriledikten sonra öğleden sonra yönünü yukarı çevirerek 5.50 seviyesinin üzerini görmüştü.

Analistler kurdaki yukarı yönlü harekette Suriye ve ABD ile ilişkiler kaynaklı jeopolitik risklerin etkili olduğunu belirtiyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye ziyareti ve Suriye konusunda ABD ile tekrar karşı karşıya gelinebileceği endişeleri geçtiğimiz hafta TL'yi baskı altında bırakmıştı.

TRUMP'IN TÜRKİEY'Yİ EKONOMİK OLARAK MAHVEDECEĞİZ TWEET'İ TANSİYONU YÜKSELTTİ



ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter hesabından yaptığı açıklama tansiyonu yükseltti. Trump tweet'inde "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" dedi.