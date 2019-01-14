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Dolar ne kadar? 14 Ocak dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 14.01.2019 08:01 | Son Güncelleme

Dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. Kur 5.4887 TL seviyesinde hareket ediyor. Analistler kurdaki yukarı yönlü harekette Suriye ve ABD ile ilişkiler kaynaklı jeopolitik risklerin etkili olduğunu belirtiyor. Trump'ın Türkiye tweet'inin etkisi de merak ediliyor.

Dolar ne kadar? 14 Ocak dolar kuru yorumları

Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 5.4887 TL seviyesinde hareket ediyor. Geçtiğimiz haftaya 5.34'lü seviyelerden başlayan dolar/TL, Çarşamba günü gün içi işlemlerde 1 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 5.5450'ye kadar yükselmişti. Kur Cuma günü 5.41'li seviyelere kadar geriledikten sonra öğleden sonra yönünü yukarı çevirerek 5.50 seviyesinin üzerini görmüştü.

Analistler kurdaki yukarı yönlü harekette Suriye ve ABD ile ilişkiler kaynaklı jeopolitik risklerin etkili olduğunu belirtiyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye ziyareti ve Suriye konusunda ABD ile tekrar karşı karşıya gelinebileceği endişeleri geçtiğimiz hafta TL'yi baskı altında bırakmıştı.

TRUMP'IN TÜRKİEY'Yİ EKONOMİK OLARAK MAHVEDECEĞİZ TWEET'İ TANSİYONU YÜKSELTTİ

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter hesabından yaptığı açıklama tansiyonu yükseltti. Trump tweet'inde "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" dedi.

İBRAHİM KALIN'DAN JET YANIT

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Kalın, "Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye ve ABD arasında Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve konsolosluk konularında temaslarda bulunmak üzere 5 Şubat'ta bir Türk heyetinin ABD'ye gitmesi bekleniyor.

Öte yandan düşük gelen Aralık ayı enflasyon verisi ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Ocak'taki PPK toplantısında alacağı karar da piyasalarda takip ediliyor. Yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklenmiyor.

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