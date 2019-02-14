Dolar ne kadar? 14 Şubat dolar kuru yorumları

ABD faiz artış hızındaki yavaşlama ve TCMB'nin sıkı duruş söylemlerinin yarattığı iyimserlikle gerileyerek son dönemde 5.25 civarında yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün 5.29'a kadar yükselmiş ancak günü 5.25'li seviyelerde tamamlamıştı.

Dolar endeksi son 10 gündür dünkü tek günlük düşüş hariç yükseliş eğiliminde. Bu eğilim TL'nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimlerini zaman zaman baskı altında bırakıyor.

Küresel piyasalarda dolar, ABD'de çekirdek enflasyonun güçlü seyrini sürdürmesinin ve Avrupa'da beklentilerin altında gelen sanayi üretimi verisinin desteğiyle euro karşısında üç ayın zirvesine yakın seyrediyor.

Hafta boyunca 5.25 civarında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL'de bugün iç ve dış yoğun veri gündemi takip edilirken; diğer yandan ticaret savaşları başta olmak üzere küresel piyasalar izleniyor.

Kur bugün saat 09:10'da 5.2790'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL ise 5.9600 seviyesindeydi.



PİYASALARDA NE BEKLENİYOR?

Bugün iç piyasada Aralık ayına ve yılın son çeyreğine ilişkin sanayi üretimi verileri, Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri, Şubat ayı TCMB beklenti anketi takip edilecek.

Geçen yıl Ağustos ayında yaşanan kur şokunun ardından Türkiye ekonomisi yavaşlama eğilimine girmiş, faizler, işsizlik ve enflasyon yönünü yukarı çevirmişti.

Bu süreçte iktisadi faaliyette belirgin bir yavaşlama yaşanırken Aralık ayı ve dolayısıyla 2018 yılı son çeyreğe ilişkin birçok veri seti de tamamlanmış olacak. Böylece ekonomistler yerel seçimlerden kısa bir süre önce, 11 Mart'ta açıklanacak olan 2018 son çeyrek büyüme tahminlerini netleştirecekler.

Reuters anketine göre, büyümenin en önemli öncü göstergelerinden sanayi üretiminin Aralık ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış bazda yüzde 7.5 daralması bekleniyor.

Ekonomik aktivitede yavaşlama nedeniyle arka arkaya dört ay boyunca fazla veren cari işlemler dengesinin ise turizm gelirlerinin mevsimsel olarak düşmesi nedeniyle Aralık ayında 1.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.