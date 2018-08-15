Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Dolar/TL ne kadar oldu, dolar kuru düşer mi? 15 Ağustos 2018 dolar ne kadar? ABD ile yaşanan kriz sonrası doların yükselişi ile akıllardaki en önemli soru doların son durumu oldu. Peki, dolar/TL 15 Ağustos 2018 tarihine nasıl başladı?
DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL, bu sabah itibarıyla 6.44 seviyelerinden güne başladı. Euro ise 7.30 seviyelerinde işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü küresel yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek.
Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor.
Albayrak Perşembe günü TSİ 1600'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.
TEB Yatırım/BNP Paribas stratejisti Işık Ökte, piyasadaki toparlanmayı iki temaya bağlayarak, "Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebileceğine inanan uzun vadeli yatırımcılar Lehman krizindeki dip seviyelere küresel bazda dönen tek endeks olan BIST-100'de alım yapmaya başladılar. Son işlemde dolar bazında dünkü düşük seviyeden yüzde 16 yukarıdayız. Lehman dip seviyesinden gelen alımları psikolojik bazda çok önemsiyorum çünkü BIST yatırımcılarının yarısından fazlası dolar/euro bazlı fonlar" dedi.
Ökte, kurun seviyesi ve enflasyon beklentilerinde yaşanması muhtemel kötüleşmeyle, TCMB'den en az 500 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin oluşmaya başladığına dikkat çekerek, "TCMB'nin likidite operasyonları ya da zorunlu karşılık, ROM gibi enstrümanlarla destek veriyor olmasının kurda yeterli etkiyi yapmaması, faiz artırım beklentilerini yükseltiyor. Öte yandan Bakan Albayrak'ın yatırımcılarla yapacağı Perşembe günü yapacağı telekonferansında kurdaki gevşemede etkili olduğuna inanıyorum. Bu telekonferansta önemli ve yeni konuların masaya konacağı düşüncesindeyim, yoksa böyle bir girişim olmazdı" dedi.
Albayrak'ın Pazartesi itibarıyla adımların atılacağını söylemesinin ardından BDDK bankaların yurtdışıyla yaptıkları TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal öz sermayesinin yüzde 50'siyle sınırladığını gece yarısı duyurdu.
Ardından TCMB finansal istikrarın desteklenmesi ve etkin işleyişin sürmesi için TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler açıkladı.
TCMB ayrıca zorunlu karşılık değişiklikleri de yaparken, yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını da açıkladı.
Öte yandan TCMB repo ve depo ihaleleri ile piyasayı yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 19.25 seviyesindeki faiz koridorun üst bandına doğru yönlendirmeye devam ediyor.
Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları
Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!
Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!
Okuyucu Yorumları 0 yorum