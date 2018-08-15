Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Dolar/TL ne kadar oldu, dolar kuru düşer mi? 15 Ağustos 2018 dolar ne kadar? ABD ile yaşanan kriz sonrası doların yükselişi ile akıllardaki en önemli soru doların son durumu oldu. Peki, dolar/TL 15 Ağustos 2018 tarihine nasıl başladı?

DOLAR NE KADAR?



Dolar/TL, bu sabah itibarıyla 6.44 seviyelerinden güne başladı. Euro ise 7.30 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü küresel yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek.

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor.

Albayrak Perşembe günü TSİ 1600'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

TEB Yatırım/BNP Paribas stratejisti Işık Ökte, piyasadaki toparlanmayı iki temaya bağlayarak, "Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebileceğine inanan uzun vadeli yatırımcılar Lehman krizindeki dip seviyelere küresel bazda dönen tek endeks olan BIST-100'de alım yapmaya başladılar. Son işlemde dolar bazında dünkü düşük seviyeden yüzde 16 yukarıdayız. Lehman dip seviyesinden gelen alımları psikolojik bazda çok önemsiyorum çünkü BIST yatırımcılarının yarısından fazlası dolar/euro bazlı fonlar" dedi.