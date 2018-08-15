FİNANS

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 15.08.2018 07:32 | Son Güncelleme

ABD ile yaşanan rahip Brunson krizi odaklı olarak yükselen doların, ekonomik hamlelerin ardından düşüşe geçmesi sonrası yeni güne dolar/TL 6.44 seviyelerinden başladı. Dolardaki yükselişin ardından 'dolar ne kadar?', 'dolar kuru yükselir mi, düşer mi?' gibi sorular yanıt arıyor. İşte piyasalardaki son durum...

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Dolar/TL ne kadar oldu, dolar kuru düşer mi? 15 Ağustos 2018 dolar ne kadar? ABD ile yaşanan kriz sonrası doların yükselişi ile akıllardaki en önemli soru doların son durumu oldu. Peki, dolar/TL 15 Ağustos 2018 tarihine nasıl başladı?

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, bu sabah itibarıyla 6.44 seviyelerinden güne başladı. Euro ise 7.30 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü küresel yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek.

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor.

Albayrak Perşembe günü TSİ 1600'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

TEB Yatırım/BNP Paribas stratejisti Işık Ökte, piyasadaki toparlanmayı iki temaya bağlayarak, "Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebileceğine inanan uzun vadeli yatırımcılar Lehman krizindeki dip seviyelere küresel bazda dönen tek endeks olan BIST-100'de alım yapmaya başladılar. Son işlemde dolar bazında dünkü düşük seviyeden yüzde 16 yukarıdayız. Lehman dip seviyesinden gelen alımları psikolojik bazda çok önemsiyorum çünkü BIST yatırımcılarının yarısından fazlası dolar/euro bazlı fonlar" dedi.

Ökte, kurun seviyesi ve enflasyon beklentilerinde yaşanması muhtemel kötüleşmeyle, TCMB'den en az 500 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin oluşmaya başladığına dikkat çekerek, "TCMB'nin likidite operasyonları ya da zorunlu karşılık, ROM gibi enstrümanlarla destek veriyor olmasının kurda yeterli etkiyi yapmaması, faiz artırım beklentilerini yükseltiyor. Öte yandan Bakan Albayrak'ın yatırımcılarla yapacağı Perşembe günü yapacağı telekonferansında kurdaki gevşemede etkili olduğuna inanıyorum. Bu telekonferansta önemli ve yeni konuların masaya konacağı düşüncesindeyim, yoksa böyle bir girişim olmazdı" dedi.

Albayrak'ın Pazartesi itibarıyla adımların atılacağını söylemesinin ardından BDDK bankaların yurtdışıyla yaptıkları TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal öz sermayesinin yüzde 50'siyle sınırladığını gece yarısı duyurdu.

Ardından TCMB finansal istikrarın desteklenmesi ve etkin işleyişin sürmesi için TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler açıkladı.

TCMB ayrıca zorunlu karşılık değişiklikleri de yaparken, yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını da açıkladı.

Öte yandan TCMB repo ve depo ihaleleri ile piyasayı yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 19.25 seviyesindeki faiz koridorun üst bandına doğru yönlendirmeye devam ediyor.

PARTNERÜnlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...Ünlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlarPiyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar dolar kuru döviz kuru dolar düşer mi dolar yükselir mi

En Çok Okunan Haberler

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

BDDK düzenlemeleri yürürlüğe girdi

BDDK düzenlemeleri yürürlüğe girdi

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.