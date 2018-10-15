Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Geçtiğimiz haftayı 5.87 TL'den kapatan Dolar/TL yeni haftaya 5.88 TL seviyesinden başladı. Dolar cuma günü Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan ABD'li rahip Andrew Brunson davası kararı öncesinde 5.83 ile 5.97 arasında dalgalanmıştı.
Mahkemenin Brunson'ı serbest bırakmasının ardından dolar ilk tepki olarak 5,85 TL'ye inmişti. karar sonrasında 5.85 Tl ile 5.95 TL arasında hareket eden dolar günü 5.87 TL'den tamamlamıştı.
PİYASALARIN BEKLEDİĞİ VERİLER
Piyasalar bugün saat 10.00'da açıklanacak temmuz ayı istihdam verilerine odaklandı. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 10.2'ydi.
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