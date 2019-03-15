Dolar ne kadar? 15 Mart dolar fiyatları (Piyasalarda son durum)

Yurtdışında ise saat 1300'te euro bölgesi TÜFE, saat 1530'da ABD New York Fed imalat endeksi, saat 1615'te ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, saat 1700'de ise ABD Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak.

Dolar/TL geçen hafta Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler kaynaklı olarak sert yükseldikten sonra bu hafta nispeten sakin bir seyir izliyor.

Dün aynı saatte 5.8274/5.8309 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 5.8248/5.5342, dün 6.1958/6.1980 seviyesinde olan euro/TL ise 6.1866/6.1991 seviyesinde bulunuyor.

Kur genel olarak 5.40-5.50 bandında hareket ederken, bu bandın üst sınırına yaklaşma eğilimi gözleniyor. TL'de genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinden bir miktar ayrışma söz konusu.

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, kurda siyasi ve jeopolitik risklerin önplana çıktığını söyleyerek, "Patriot ve S400 konusu nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinin tekrar bozulabileceği endişesi TL'de baskı yaratıyor, bir miktar ayrışma var. Diğer taraftan büyüme ve sanayi üretim tarafından ekonomik verilerde kötü tablo devam ediyor bu da baskı unsuru. Önümüzdeki teknik olarak Ekim ayından veri geçilemeyen 5.54 seviyesi var. Burası geçilirse kurda yükseliş ivme kazanabilir. Seçimler de önemli" dedi.

Yurtdışında ise Brexit ve ticaret savaşlarının küresel risk iştahı açısından kritik olduğunu söyleyen Kavak, "Öte yandan gelecek hafta Fed toplantısı var. Faiz artırımı beklemiyoruz ancak projeksiyonlarda yapılacak düzenlemeler önemli. Sonucunda kurda dolar üzerinden sert fiyatlama görebiliriz" dedi.

