FİNANS

Dolar ne kadar? 15 Mart dolar fiyatları (Piyasalarda son durum)

DOVİZ HABERLERİ  | 15.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

Dolar/TL bir süredir sıkıştığı bant içinde hareketini sürdürmeye devam ederken, piyasada küresel gelişmeler izleniyor. Kur genel olarak 5.40-5.50 bandında hareket ediyor.

Dolar ne kadar? 15 Mart dolar fiyatları (Piyasalarda son durum)

Kur genel olarak 5.40-5.50 bandında hareket ederken, bu bandın üst sınırına yaklaşma eğilimi gözleniyor. TL'de genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinden bir miktar ayrışma söz konusu.

Dün saat 1645'te 5.4716/5.4737 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 09:14'te 5.4660/5.4729 seviyesinde bulunuyor.

Dün aynı saatte 5.8274/5.8309 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 5.8248/5.5342, dün 6.1958/6.1980 seviyesinde olan euro/TL ise 6.1866/6.1991 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL geçen hafta Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler kaynaklı olarak sert yükseldikten sonra bu hafta nispeten sakin bir seyir izliyor.

PİYASALARDA NELER BEKLENİYOR?

Yurtiçinde bugün saat 10:00'da Aralık dönemi işsizlik verisi, saat 11:00'de Şubat ayı bütçe dengesi açıklanacak.

Yurtdışında ise saat 1300'te euro bölgesi TÜFE, saat 1530'da ABD New York Fed imalat endeksi, saat 1615'te ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, saat 1700'de ise ABD Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak.

UZMANLAR NE DİYOR?

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, kurda siyasi ve jeopolitik risklerin önplana çıktığını söyleyerek, "Patriot ve S400 konusu nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinin tekrar bozulabileceği endişesi TL'de baskı yaratıyor, bir miktar ayrışma var. Diğer taraftan büyüme ve sanayi üretim tarafından ekonomik verilerde kötü tablo devam ediyor bu da baskı unsuru. Önümüzdeki teknik olarak Ekim ayından veri geçilemeyen 5.54 seviyesi var. Burası geçilirse kurda yükseliş ivme kazanabilir. Seçimler de önemli" dedi.

Yurtdışında ise Brexit ve ticaret savaşlarının küresel risk iştahı açısından kritik olduğunu söyleyen Kavak, "Öte yandan gelecek hafta Fed toplantısı var. Faiz artırımı beklemiyoruz ancak projeksiyonlarda yapılacak düzenlemeler önemli. Sonucunda kurda dolar üzerinden sert fiyatlama görebiliriz" dedi.

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlarDolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar döviz 15 mart dolar kuru

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Moody's'ten Türkiye açıklaması!

Moody's'ten Türkiye açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte piyasaların faiz kararına tepkisi

İşte piyasaların faiz kararına tepkisi

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Dolar/TL'de seyir değişti! İşte son durum

Dolar/TL'de seyir değişti! İşte son durum

Dolar için kritik gün! Gözler bu açıklamada

Dolar için kritik gün! Gözler bu açıklamada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 14 Mart dolar fiyatları (Piyasalarda son durum)

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

Dolar ne kadar, kaç lira? 13 Mart 2019 dolar son durum

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? 12 Mart dolar kuru yorumları

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar ne kadar? 9 Mart dolar kuru yorumları

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar ne kadar? 11 Mart 2019 dolar yorumları

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar ne kadar? 7 Mart dolar kuru yorumları

Dolar sert yükseldi!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.