Dolar ne kadar? 15Şubat dolar kuru yorumları

Dolar/TL dün Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün dönemsel şartlar dikkate alınarak finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabileceği söylemi sonrası yönünü yukarı çevirmiş ve 29 Ocak'tan beri en yüksek olan 5.3240'ı test etmişti.

Dün 5.2772'den kapanan dolar/TL bugün saat 09:22'de 5.2876 seviyesinde yer alıyor. Aynı saatte euro/TL ise 5.9692'de yer alıyor.

Analistler, S&P'nin, Türkiye'nin "B+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan ÜFE'nin ocakta yıllık yüzde 2'ye gerilemesi ve perakende satışlar verisindeki sert düşüş moralleri bozarken, hükümetin kepenk kapatmasına yönelik endişeler ve ticaret müzakereleri belirsizliği gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Ticaret müzakerelerine ilişkin düne kadar devam eden iyimserlik, kaynakların, taraflar arasında büyük fikir ayrılıkları bulunduğu söylemleri nedeniyle törpülense de; Financial Times haberinde tarafların gün sonuna kadar en azından "mutabakat anlaşması" yapmak için uğraştıkları belirtildi.

Avrupa tarafında ise; İngiliz parlamentosunun dün akşam hükümetin Brexit yaklaşımına ve AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere çabasına destek veren önergeyi 258'e karşı 303 oyla reddetmesinin ardından yaşanacak gelişmeler izleniyor.

KAYNAK: REUTERS

