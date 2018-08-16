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Dolar ne kadar? 16 Ağustos dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 16.08.2018 08:16 | Son Güncelleme

ABD ile Türkiye arasındaki gerilim sürerken, Trükiye'nin ABD'ye karşı aldığı misilleme kararının arından 'Dolar ne kadar olacak?' sorusu merak ediliyordu. Piyasalar Merkez Bankası ve BDDK'nın döviz hamleleri ile rahatlarken dolar güne 6 sınırının atında başladı. İşt dolar ve euroda son durum...

Dolar ne kadar? 16 Ağustos dolar yorumları

Türkiye ekonomisi ABD ile olan ilişkilere odaklanmışken karşılıklı artırılan gümrük duvarları ve siyasi gerilim piyasaların izlediği bir numaralı gündem maddesi. ABD’li rahip Brunson’ın ev hapsi için yapılan itiraz kararının mahkeme tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Türkiye ekonomik kaynak arayışlarını devam ettirerek dün Katar ile masaya oturdu. Katar Emiri El-Tamim ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştü. Görüşmenin ardından Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı bilgisi Cumhurbaşkanlığı tarafından verildi.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Bu gelişmelerle güne 6 sınırının altında başlayan dolar/TL 08:00 itibariyle 5.9833, euro ise 6.8270 seviyesinde seyrediyor.

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Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumlarıDolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları
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