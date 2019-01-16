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Dolar ne kadar? 16 Ocak dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 16.01.2019 08:05 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 'Dolar ne kadar?' sorusuna yanıt aranıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren söylemleri ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolar/TL bu sabah güne 5.45 seviyesinde başladı.

Dolar ne kadar? 16 Ocak dolar yorumları

ABD BaşkanıTrump Twitter’dan yaptığı açıklamada “Kürtleri vurması halinde Türk ekonomisinin harap olacağını” belirtmiş ve “Suriye’de 20 millik bir güvenli bölge oluşturulması” çağrısında bulunmuştu. Ankara ise sosyal medya üzerinden Türkiye’ye mesaj verilmesine ve bu mesajın içeriğine tepki göstermişti.

Daha sonra önceki gün, akşam saatlerinde iki lider telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye’deki gelişmelerin değerlendirildiği bu çerçevede Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulması fikrinin de ele alındığı açıklandı.

DOLAR NE KADAR?

Erdoğan'ın açıklamalarıyla rahatlayan piyasalar güne sakin başladı. Dolar 5.4506/5.4500'ten euro/TL 6.2152/6.2116'den işlem görüyor.

İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Uzmanı Burak Seçkin, normal ve başarılı bir ihale süreci olduğunu söyleyerek, “Son birkaç gündür kuponsuz tahvil faizinde açıklayıcı bir unsur olmaksızın hacimli aşağı hareket vardı. İhalede de faizin daha düşük seviyede oluşması bekleniyordu ancak piyasa beklentisinin yaklaşık 50 baz puan üzerinde gerçekleşti. İhalenin ardından da kıymet primlendi” dedi.


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