Dolar ne kadar? (16 Temmuz 2018 dolar kurunda son durum)

Dolar ne kadar oldu sorusu piyasaları takip eden vatandaşlar tarafında sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından yükselişe geçen ABD doları, Türk lirası karşısında 4.97 seviyesine kadar yükselmişti. Rekorun ardından bir süre düşen dolar yeniden yükselişe geçerek 4,85 bandında seyyretmeye başlamıştı.

DOLAR VE EURO NE KADAR? (16 TEMMUZ)



Dolar 16 Temmuz 2018 bugün saat 08:00 itibariyle 4,8589 bandında; Euro ise 5,6767 seviyesinde seyrediyor.

FITCH TÜRKİYE'NİN NOTUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ



Fitch'den beklenen açıklama Cuma gecesi saat 11 sıralarında geldi ve Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.



