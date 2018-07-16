FİNANS

Dolar ne kadar? (16 Temmuz 2018 dolar kurunda son durum)

DOVİZ HABERLERİ  | 16.07.2018 08:03 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Dolar kuru kaç TL oldu? Döviz kurundaki hareketlenmeleri yakından takip eden vatandaşlar bu sorulara yanıt arıyor. Piyasalarda Fitch'in cuma günü Türkiye'nin notunu indirmesinin ardından dolardaki seyir yakından izleniyor. Dolar Fitch'in kararına ilk etapta negatif bir tepki vermezken, geçen hafta 4,97'yi görerek tüm zamanların rekorunu kıran dolar 16 Temmuz 2018 bugün kaç TL? İşte döviz kurlarındaki son durum...

Dolar ne kadar? (16 Temmuz 2018 dolar kurunda son durum)

Dolar ne kadar oldu sorusu piyasaları takip eden vatandaşlar tarafında sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından yükselişe geçen ABD doları, Türk lirası karşısında 4.97 seviyesine kadar yükselmişti. Rekorun ardından bir süre düşen dolar yeniden yükselişe geçerek 4,85 bandında seyyretmeye başlamıştı.

DOLAR VE EURO NE KADAR? (16 TEMMUZ)

Dolar 16 Temmuz 2018 bugün saat 08:00 itibariyle 4,8589 bandında; Euro ise 5,6767 seviyesinde seyrediyor.

FITCH TÜRKİYE'NİN NOTUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ

Fitch'den beklenen açıklama Cuma gecesi saat 11 sıralarında geldi ve Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.


PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
Dolar ne kadar, kaç TL? (15 Temmuz dolar fiyatları)Dolar ne kadar, kaç TL? (15 Temmuz dolar fiyatları)
Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (14 Temmuz 2018)Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (14 Temmuz 2018)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ne kadar euro Euro ne kadar dolar kuru Dolar kuru kaç TL dolar kurunda son durum 16 temmuz 2018 dolar fitch

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi

İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar ne kadar, kaç TL? (15 Temmuz dolar fiyatları)

Dolar ne kadar, kaç TL? (15 Temmuz dolar fiyatları)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (14 Temmuz 2018)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (14 Temmuz 2018)

Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum

Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...

İran'dan 4+1 ülkeleriyle ticarette 'dolar' açıklaması

İran'dan 4+1 ülkeleriyle ticarette 'dolar' açıklaması

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.