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Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)

DOVİZ HABERLERİ  | 17.07.2018 07:36 | Son Güncelleme

Dolar kuru ne kadar oldu? 17 Temmuz dolar kuru... Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmesi fiyatlara yansıtılmış olduğundan verilen tepki sınırlı kalırken, dolar/TL bugün 4,84 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)

Fitch'in cuma akşamı açıklanan karara ilk tepki olarak 4.89 seviyesine yaklaşan dolar/TL, yeni haftaya 4.85'in altına gerileyerek başladı. Dolar kuru bugüne de benzer seviyelerden başladı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar TL 4,8475- 4,8486 seviyelerinde euro ise 5,6841- 5,6850 bandında işlem görüyor.

Moody's'in Türk bankalarında sorunlu kredi miktarının Haziran'ın son haftasında sert artış kaydettiğine dikkat çekerek, sorunlu kredilerde ani artışın bankaların kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirtmesinin de ardından TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha kötü bir performans gösterdi.

PİYASALARIN GÖZÜ FED BAŞKANI'NDA

Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın TSİ 17:00'de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde yapacağı ekonomi ve para politikasının altı aylık değerlendirmesini beklerken, içeride ise Perşembe günü açıklanacak olan TCMB beklenti anketi izleniyor.

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