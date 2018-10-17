Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Rahip Andrew Brunson’ın mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar/TL, 5.67 seviyesine kadar geriledi.

DOLAR NE KADAR?



Dolar/TL 5.6747/5.6778'den, Euro/TL ise 6.5643/6.5648'den işlem görüyor.

Brunson’ın serbest bırakılmasının piyasalar açısından önemli bir riski ortadan kaldırdığına dikkat çeken analistler, önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğinin ve yaptırımlara yönelik gelişmelerin yön belirleyici olacağına işaret ediyor. Öte yandan dolar/TL’de genel eğilimin aşağı yönlü olduğu belirtiliyor.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yönü açısından belirleyici olarak görülen ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson hapis cezası aldı ancak tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak Cuma günü serbest bırakıldı.

DOLAR KURU YORUMLARI



Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Dün piyasalarda oldukça yatay bir seyir vardı. Brunson kararı sonrası iyimserlik devam ediyor ancak küresel piyasalara baktığımızda TL’de yeni bir değer kazancı için yeterli risk iştahı oluşmadı” dedi.



