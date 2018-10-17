FİNANS

Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

DOVİZ HABERLERİ  | 17.10.2018 08:16 | Son Güncelleme

Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından 5.80 seviyelerinde giden dolar kuru, dün akşam saatlerinde sert bir düşüş yaşadı. Dün 5.80 seviyelerinde dalgalanan dolar, bu sabah 5. 67 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Rahip Andrew Brunson’ın mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar/TL, 5.67 seviyesine kadar geriledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 5.6747/5.6778'den, Euro/TL ise 6.5643/6.5648'den işlem görüyor.

Brunson’ın serbest bırakılmasının piyasalar açısından önemli bir riski ortadan kaldırdığına dikkat çeken analistler, önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğinin ve yaptırımlara yönelik gelişmelerin yön belirleyici olacağına işaret ediyor. Öte yandan dolar/TL’de genel eğilimin aşağı yönlü olduğu belirtiliyor.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yönü açısından belirleyici olarak görülen ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson hapis cezası aldı ancak tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak Cuma günü serbest bırakıldı.

DOLAR KURU YORUMLARI

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Dün piyasalarda oldukça yatay bir seyir vardı. Brunson kararı sonrası iyimserlik devam ediyor ancak küresel piyasalara baktığımızda TL’de yeni bir değer kazancı için yeterli risk iştahı oluşmadı” dedi.

PARTNERTürkiye'de 5'inci kez görüldü!Türkiye'de 5'inci kez görüldü!
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumlarıDolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar dolar kuru 17 ekim dolar kuru dolar düşer mi dolar tl ne kadar dolar alış dolar satış

En Çok Okunan Haberler

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Venezuela'dan flaş dolar kararı! Artık kullanmayacaklar

Venezuela'dan flaş dolar kararı! Artık kullanmayacaklar

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları

Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme

Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme

Dolar kuru ne kadar? 10 Ekim güncel dolar kuru ve yorumları...

Dolar kuru ne kadar? 10 Ekim güncel dolar kuru ve yorumları...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.