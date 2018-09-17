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Dolar ne kadar? 17 Eylül dolar/TL yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 17.09.2018 08:03 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artışı kararıyla 6.01 TL seviyesine kadar inen dolar/TL yeni haftaya 6.15 TL seviyesinden başladı. Piyasaların gözü perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Program'da. İşte yeni haftada dolar kurundaki ilk rakamlar...

Dolar ne kadar? 17 Eylül dolar/TL yorumları

Dolar/TL yeni haftaya 6.15 TL seviyesinden başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 13 Eylül'de 6.25 puanla beklentilerin üzerinde artırmasının hemen ardından 6.44 seviyelerinden 6.01'e kadar gerileyen dolar/TL perşembe gününü 6.17 civarında tamamlamıştı. Kur, 6.10 civarında başladığı cuma gününde ise 6.02-6.15 bandında dalgalanmıştı.

TL yeni haftaya dolar karşısında yüzde 0.22 değer kazanarak başladı. Dolar/ TL bu sabah 6.1555 seviyesinde hareket ediyor.

GÖZLER AÇIKLANACAK OLAN ORTA VADELİ PROGRAM'DA

Gözler 20 Eylül'de açıklanacak Orta Vadeli Program'da (OVP). İlk kez 5 yıllık olarak hazırlanacak OVP, ekonominin yeni yol haritasını çizecek.

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