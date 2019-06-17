Dolar ne kadar? 17 Haziran dolar kuru

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 konusunda son dönemde gelen açıklamalar piyasalarda tedirginliği tekrar artırmış durumda. Analistler TL’nin ABD ile yaşanan ve yaptırımlarla sonuçlanabilecek olan geriliminin TL’de ciddi baskıya neden olduğuna dikkat çekiyor.

Dolar/TL saat 06:56'da 5.9195/5.9220 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan, önceki hafta Türkiye’nin F-35 programından nasıl çıkarılacağının ana hatlarının yer aldığı bir mektubu Akar’a göndermişti.

Analistler TL varlıklarının seyrini daha ziyade jeopolitik riskler ve yurtdışı gelişmelerin belirlediğine dikkat çekerken, önümüzdeki dönemde para politikasının seyrinin de veri ve TL'nin performansına paralel şekilleneceğini belirtiyor.

Tekrarlanacak İstanbul seçimleri öncesinde ABD ile ilişkilerin gergin olduğu bir ortamda politika faizini değiştirmeyen Merkez Bankası (TCMB), enflasyona yönelik daha iyimser bir söylem kullanırken, bu durum Temmuz'da başlayabilecek bir faiz indirim sürecine yönelik sinyal olarak algılandı.

Kaynak: Reuters

