Dolar ne kadar? 17 Mart dolar kuru yorumları

Yerel seçimler öncesi TL'de benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma trendi devam ederken, piyasada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün Türkiye piyasalarının kapanışı ardından sonuçlarını açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.

Dolar/TL dün gün içinde 5.4620-5.4825 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra bu sabah güne saat 09:06'da 5.4765/5.4815 seviyesinde başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.8461/5.8510, euro/TL ise 6.2153/6.2207 seviyesinde bulunuyor.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB'den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin beş aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

PİYASALARDA NE BEKLENİYOR?

Bankacılar iç ve dış veri gündeminin zayıf olduğu bugün Fed öncesi küresel piyasaların takip edileceğini söylediler. Brexit sürecini de takip eden piyasalar yarın İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz kararını da yakından izleyecekler.