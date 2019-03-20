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Dolar ne kadar? 17 Mart dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 20.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

Seçim öncesi TL'deki negatif ayrışma ve dar bantta hareket sürüyor Dolar/TL güne 5.4765/5.4815 seviyesinde başladı. Piyasalarda Fed kararını bekleniyor.

Dolar ne kadar? 17 Mart dolar kuru yorumları

Yerel seçimler öncesi TL'de benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma trendi devam ederken, piyasada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün Türkiye piyasalarının kapanışı ardından sonuçlarını açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.

Dolar/TL dün gün içinde 5.4620-5.4825 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra bu sabah güne saat 09:06'da 5.4765/5.4815 seviyesinde başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.8461/5.8510, euro/TL ise 6.2153/6.2207 seviyesinde bulunuyor.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB'den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin beş aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

PİYASALARDA NE BEKLENİYOR?

Bankacılar iç ve dış veri gündeminin zayıf olduğu bugün Fed öncesi küresel piyasaların takip edileceğini söylediler. Brexit sürecini de takip eden piyasalar yarın İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz kararını da yakından izleyecekler.

Yaklaşan seçimler öncesi dolar/TL'de uzun süredir sıkışma gözlenen 5.40-5.50 bandındaki hareketin sürmesi beklenirken, yurtdışında ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor.

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlama sinyalleri vermesiyle birlikte yatırımcılar ABD'deki borçlanma maliyetlerinin bundan sonraki seyri hakkında ipuçlarını görmek için Fed'in bugün sonuçlanacak kararına odaklandı.

Yatırımcılar politika yapıcıların toplantının ardından açıklanacak olan faiz tahminlerini yakından inceleyecek. Gelecek üç yıllık döneme ait faiz tahminlerini biraraya getiren "nokta grafiği"nde yer alan noktaların aşağı veya yukarı doğru hareketi para politikasının yönü hakkında fikir veriyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dün küresel piyasalarda risk iştahının ABD Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik çelişkili haberlerle her iki yönlü hareket ettiğini gördük. Ancak bugüne baktığımızda etkinin devam etmediğini görüyoruz" dedi ve ekledi:

"Fed toplantısı piyasalar açısından çok önemli hem büyüme enflasyon tahminlerinde yapılabilecek revizyonlar açısından hem de bu yıl kaç faiz artışı yapılacak beklentilerinin yeniden şekillenebilecek olması dolayısıyla. Bizim beklentimiz 2019'da tek faiz artışı yönünde ancak piyasadaki beklentiler hiç faiz artışı olmayacağı yönüne doğru kayıyor."

KAYNAK:REUTERS

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