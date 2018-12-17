Dolar ne kadar? 17Aralık dolar kuru yorumları

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için Washington'da çalışma yürütüldüğünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a söylediğini ifade etti.

Ayrıca, bireysellerin bankalardaki döviz mevduatını Hazine'ye kaydırarak fonlama sıkıntısı çeken bankaları daha da zor durumda bırakabileceği ve dolarizasyonu artırabileceği için eleştirilen bireysel yatırımcılara euro ve dolar cinsi tahvil ihraçlarında bugün başlayacak talep toplama süreci de yatırımcının takibinde olacak.

Dolar/TL cuma günü doların değer kazancı ile sonuçlanan küresel risk iştahındaki azalmayla 5.42 seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 5.40'ın hemen altında tamamlamıştı. Kur bu sabah saat 09:12'de 5.3933 seviyesinde yer alıyor

Merkez Bankası'nın faizleri geçen hafta sabit tutması ardından dalgalanan ve cuma günü gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde gözlenen değer kaybına paralel yönünü yukarı çeviren dolar/TL 5.40'ın hemen altında güne başladı.

Çavuşoğlu, "Trump, Gülen ve diğer kişilerin iadesi üzerinde çalıştıklarını Arjantin'de Erdoğan'a söyledi... Gülen'in kuruluşlarının nasıl vergi kaçırdığı konusunda FBI tarafından yürütülen muteber bir incelemeyi yakın zamanda gördüm" dedi.

Suriye'ye olası operasyonun ABD-Türkiye ilişkilerinin tartışıldığı bir ortamda gelen açıklamaya ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor.

DOLAR 19 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Çin ve Avrupa'da açıklanan beklentilerden zayıf veriler küresel ekonominin güç kaybettiği endişelerini desteklerken, yatırımcı hisse senetlerinden çıkarak dolara geçti. Dolar endeksi bu sabah cuma günü gördüğü 19 ayın zirvesi olan 97.71'e yakın 97.44 civarında bulunuyor.

Yatırımcıların gözü çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararlarında. Fed'in salı günü başlayacak iki günlük toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılsa da faizlerin gelecekteki seyrine dair açıklama ve sinyaller dolar üzerinde belirleyici olacak.

Fed yetkilileri eylül ayında yayımlanan son tahminlerine göre gelecek yıl üç defa faiz artırımı yapmayı öngörüyorlardı. Ancak piyasalar bir süredir gelecek yıl için sadece bir artırım fiyatlıyor. Yatırımcılar, ABD'de yükselen borçlanma maliyetlerinin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını ve bu yüzden Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya ara vereceğini tahmin ediyorlar. KAYNAK: REUTERS

