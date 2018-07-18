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Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)

DOVİZ HABERLERİ  | 18.07.2018 08:01 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Piyasalar bu soruya yanıt arıyor. UlABD Merkez Bankası Başkanı Powell, banka için izlenecek en iyi yolun faiz oranlarını yavaş yavaş artırmak olduğunu söylemesinin ardından düşüşe geçerek 4,78 seviyelerine düşen dolar/TL 18.07.2018 bugüne 4.80 bandında başladı.

Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in dün yapmış olduğu açıklama piyasaları allak bullak ederken herks bu sorulara yanıt arıyor. Dünkü düşüşün ardından 18 Temmuz 2018 çarşamba bugüne dolar 4.8039, euro ise 5,5963 seviyesinden başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 'Senato Bankacılık Komitesi'nde bankanın ekonomi ve para politikasına ilişkin' sunum yaptı.

"Fed, ekonomi için riskleri aşağı yukarı dengeli olarak görüyor" diyen Powell, "Son enflasyon rakamları cesaret verici. Son ekonomik veriler ABD'de büyümeyi ikinci çeyrekte kayda değer şekilde daha güçlü olduğuna işaret ediyor" dedi.

"FAİZ ORANLARI YAVAŞ YAVAŞ ARTTIRILACAK"

ABD'nin ticaret politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceğini öngörmenin zor olduğunu belirten Powell, FOMC'nin şu an için, izlenecek en iyi yolun federal faiz oranlarını yavaş yavaş artırmaya devam etmek olduğuna inandığını belirterek, faizleri büyümeyi yavaşlatacak şekilde ne çok yüksek ne de çok hızlı artırmayacaklarını vurguladı.

Powell, ABD'nin gelecek birkaç yılda, uygun para politikası ile istihdam piyasasını güçlü, enflasyonu ise hedefte tutacağını söyledi.

Powell konuşmasında, "Uygun para politikası ile birlikte, gelecek birkaç yıl istihdam piyasası güçlü olmaya ve enflasyon yüzde 2 hedefine yakın kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ, BORSA YÜKSELDİ

Bu açıklamalar ardından dolar içeride lira karşısında günlük yüzde 1'e varan büyük düşüşle 4,80'in altına geriledi. Kur şu sıralar 4,7893'ten işlem görüyor. Borsa tarafında ise yeniden 90 bin puanın üzerine çıkan BIST 100 endeksi günü (%2,10) 1.885,54 puan artışla 91.629,55 puandan kapattı, işlem hacmi ise 9,3 milyar TL oldu.


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