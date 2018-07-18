Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in dün yapmış olduğu açıklama piyasaları allak bullak ederken herks bu sorulara yanıt arıyor. Dünkü düşüşün ardından 18 Temmuz 2018 çarşamba bugüne dolar 4.8039, euro ise 5,5963 seviyesinden başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 'Senato Bankacılık Komitesi'nde bankanın ekonomi ve para politikasına ilişkin' sunum yaptı.

"Fed, ekonomi için riskleri aşağı yukarı dengeli olarak görüyor" diyen Powell, "Son enflasyon rakamları cesaret verici. Son ekonomik veriler ABD'de büyümeyi ikinci çeyrekte kayda değer şekilde daha güçlü olduğuna işaret ediyor" dedi.

"FAİZ ORANLARI YAVAŞ YAVAŞ ARTTIRILACAK"



ABD'nin ticaret politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceğini öngörmenin zor olduğunu belirten Powell, FOMC'nin şu an için, izlenecek en iyi yolun federal faiz oranlarını yavaş yavaş artırmaya devam etmek olduğuna inandığını belirterek, faizleri büyümeyi yavaşlatacak şekilde ne çok yüksek ne de çok hızlı artırmayacaklarını vurguladı.