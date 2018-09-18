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Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 18.09.2018 08:10 | Son Güncelleme

Dolar kuru güne 6,3250 TL seviyesinden başladı. Piyasalar perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Program'a (OVP) odaklandı.

Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları

Piyasalar perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Program'a (OVP) odaklandı. Dolar kuru güne 6,3250 TL seviyesinden başladı. Euro bu sabah 7,4010 TL seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta politika faizinde 625 baz puan ile beklentinin üzerinde bir artışa gitmesi ardından sert gerileyen dolar/TL dün sabah 6.30 seviyesine doğru atak yapmıştı.

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