FİNANS

Dolar ne kadar? 18 Mayıs 2018 dolar kuru (Piyasalarda son durum)

DOVİZ HABERLERİ  | 18.05.2018 07:30 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Merkez Bankası'nın "gerekli adımlar atılacak" açıklamasıyla, küresel satış baskısı ve seçim öncesi Türkiye'ye özgü endişelerle 4,50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL, bugün saat 07:10 itibari ile 4.4665 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte piyasalardaki son durum...

Dolar ne kadar? 18 Mayıs 2018 dolar kuru (Piyasalarda son durum)

Doların ateşi düşmüyor! Bankacılar ABD faizlerindeki yükselişin ve dolardaki değer kazancının devam etmesi nedeniyle gelişmekte olan para birimlerine yönelik baskının da sürdüğüne dikkat çekerken piyasada TCMB'nin bu süreci nasıl yöneteceğini izlemeye devam ediyor.

Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında hatırı sayılır bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Dolar ne kadar? 17 Mayıs 2018 dolar kuru Dolar ne kadar? 17 Mayıs 2018 dolar kuru
Merkez doları zirveden aldıMerkez doları zirveden aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ne kadar euro Euro ne kadar 18 Mayıs 2018 dolar kuru Piyasalarda son durum

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla büyük avantaj

Prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla büyük avantaj

Akaryakıtta yeni dönem: Eşel mobil sistemi

Akaryakıtta yeni dönem: Eşel mobil sistemi

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Kadın girişimci 'arı sütü' siparişlerine yetişemiyor

Kadın girişimci 'arı sütü' siparişlerine yetişemiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 17 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar ne kadar? 17 Mayıs 2018 dolar kuru

Merkez doları zirveden aldı

Merkez doları zirveden aldı

Dolar ve euro rekora doymuyor

Dolar ve euro rekora doymuyor

Yeni haftada yeni rekor! Euro ve Dolar fiyatlarında son dakika gelişmesi

Yeni haftada yeni rekor! Euro ve Dolar fiyatlarında son dakika gelişmesi

Erdoğan'ın açıklamalarının dolar 4.30 seviyesini gördü

Erdoğan'ın açıklamalarının dolar 4.30 seviyesini gördü

Dolar ne kadar? 1 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar ne kadar? 1 Mayıs 2018 dolar kuru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.