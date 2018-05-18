Dolar ne kadar? 18 Mayıs 2018 dolar kuru (Piyasalarda son durum)

Doların ateşi düşmüyor! Bankacılar ABD faizlerindeki yükselişin ve dolardaki değer kazancının devam etmesi nedeniyle gelişmekte olan para birimlerine yönelik baskının da sürdüğüne dikkat çekerken piyasada TCMB'nin bu süreci nasıl yöneteceğini izlemeye devam ediyor.
Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında hatırı sayılır bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.
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