Dolar ne kadar? 18 Şubat dolar kuru yorumları

Dolar kuru, veri odaklı gündemle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının da olduğu geçen hafta dar bantta sık sık dalgalı bir seyir izlemişti.

Dolar/TL geçen hafta açıklanan S&P Türkiye raporu, ödemeler dengesi, TCMB beklenti anketi ve işsizlik verilerinin ardından anlamlı bir hareket yaşamazken TCMB'den gelen "dönemsel şartlar dikkate alınarak finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabileceği söylemi" sonrası 5.25 etrafında dalgalanan kur 5.32 üzerine kadar çıktı.

Bakan Albayrak'ın "Faizlerdeki düşüş iyi ama yeterli değil" sonrası da hafif bir dalgalanma yaşanırken, dolar endeksinin güçlendiği ve tüm gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazandığı haftada TL yüksek politika faizinin de etkisiyle pozitif ayrıştı.

Dolar/TL, 18 Şubat sabahına 5.28 üzerine hafif yukarı yönlü bir seyirle başladı. Geçen hafta 5.95 altında değişen Euro ise dolar karşısındaki değerlenmesine bağlı olarak 5.97 üzerinde.