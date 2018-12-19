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Dolar ne kadar? 19 Aralık dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 19.12.2018 09:36 | Son Güncelleme

Dolar Fed kararları öncesi düşüşe geçti , piyaslarda Fed kararı bekleniyor. Ekonomistler Fed'in bugün 25 baz puan faiz artırmasını öngörüyor.

Dolar ne kadar? 19 Aralık dolar yorumları

ABD Merkez Bankası (Fed), dün başlayan Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yılın son faiz kararını bu akşam TSİ 22:00'da açıklayacak.

Piyasalar 25 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakıyor ancak 2019'da bu yolda daha ne kadar ilerleyeceği konusunda soru işaretleri de artıyor.

Zayıf küresel makro verilerin yatırımcılarda yarattığı endişeler artarken, Fed'in yarın faiz artırdıktan sonra üç yıldır aralıksız devam ettiği faiz artırımlarına ara vereceği ve hatta durduracağı beklentisi güçleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere üst düzey Fed yetkilileri, küresel ekonomideki artan yavaşlama sinyalleri nedeniyle son dönemde para politikasının yakın geleceği hakkında daha temkinli ifadeler kullanıyorlar.

Fed yetkilileri eylül ayında yayımlanan son tahminlerine göre gelecek yıl üç defa faiz artırımı yapmayı öngörüyorlardı. Ancak piyasalarda gelecek yıl sadece bir artırım fiyatlanıyor.

TRUMP'TAN FED'E UYARI

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump, bugünkü karar öncesi Fed'e faiz artırmaması çağrısında bulundu.

Fed yetkililerine Twitter üzerinden seslenen Trump, "Umarım Fed'deki insanlar bir başka hata yapmadan önce Wall Street Journal'daki yazıyı okurlar. Piyasanın likiditeye hali hazırda olduğundan daha sıkışık hale gelmesine imkan vermeyin. 50 milyarlık varlık azaltımını durdurun. Piyasayı hissedin, sadece anlamsız rakamlara bakmayın" diye konuştu.

Trump'ın atıfta bulunduğu Wall Street Journal makalesinde Fed yetkililerinin parasal sıkılaştırmaya ara vermesi görüşü destekleniyor.

Konuya ilişkin önceki gün de bir paylaşım yapan Trump, "Doların güçlü, enflasyonun neredeyse sıfır olduğu ve dünyanın çalkalandığı; Paris'in yandığı, Çin'in kötü durumda olduğu bir dönemde Fed'in yeni faiz artırımına gitmeyi değerlendirmesi inanılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

FED 2018'DE NE YAPTI?

Bu yıla 3 faiz artırımı beklentisi ile başlayan ABD Merkez Bankası (Fed), bu artırımların ikisini ilk yarıda gerçekleştirdi. Janet Yellen'dan koltuğu şubat ayında devralan Jerome Powell, bankanın normalleşme adımlarına devam etti ve politika faizini mart ve haziran ayında gerçekleştirdiği toplantılarda 25'er baz puan yükselterek yüzde 1,75-2,00 bandına çıkardı.

Fed'in yılın ikinci yarıda faiz artırım patikasına devam ettiği görülürken, yıl başında 3 olarak fiyatlanan faiz artırım beklentisi de 4'e çıktı. ABD Başkanı Donald Trump da Fed'in faiz artırımları karşısında eleştirilerde bulunarak, Beyaz Saray'ın 1992'den bu yana Fed'in para politikalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınması geleneğini ihlal etti.

KARAR ÖNCESİ DOLAR/TL'DE DURUM

Dolar/TL, Fed kararları öncesi aşağı yönlü fiyatlanıyor. Kur 5.33 civarında yer alıyor.

Bir süredir 5.30-5.40 bandında sakin bir seyir izleyen kur, dün 5.33-5.39 aralığında hareket ettikten sonra bugüne 5.33 seviyesinden başladı. Kur saat 08:04'te yüzde 0,15 kayıpla 5.3345 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü 19 ayın zirvesi olan 97.70 seviyesini gören dolar endeksi ise bu sabah 96.86'da yer alıyor.

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dolar döviz ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 19 aralık dolar

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