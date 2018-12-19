Dolar ne kadar? 19 Aralık dolar yorumları

ABD Merkez Bankası (Fed), dün başlayan Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yılın son faiz kararını bu akşam TSİ 22:00'da açıklayacak.

Piyasalar 25 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakıyor ancak 2019'da bu yolda daha ne kadar ilerleyeceği konusunda soru işaretleri de artıyor.

Zayıf küresel makro verilerin yatırımcılarda yarattığı endişeler artarken, Fed'in yarın faiz artırdıktan sonra üç yıldır aralıksız devam ettiği faiz artırımlarına ara vereceği ve hatta durduracağı beklentisi güçleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere üst düzey Fed yetkilileri, küresel ekonomideki artan yavaşlama sinyalleri nedeniyle son dönemde para politikasının yakın geleceği hakkında daha temkinli ifadeler kullanıyorlar.

Fed yetkilileri eylül ayında yayımlanan son tahminlerine göre gelecek yıl üç defa faiz artırımı yapmayı öngörüyorlardı. Ancak piyasalarda gelecek yıl sadece bir artırım fiyatlanıyor.

TRUMP'TAN FED'E UYARI

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump, bugünkü karar öncesi Fed'e faiz artırmaması çağrısında bulundu.