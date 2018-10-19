Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar/TL yeni güne 5.63 TL seviyesinden başladı. Kur 5.6324 TL seviyesinde hareket ediyor. Çarşamba günü 5.70 civarında seyreden dolar/TL, ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı beklentisiyle akşam saatlerinde 5.52'ye kadar gerilemişti.
Dolar/TL dün de gelişmekte olan ülke piyasalarından da pozitif ayrışarak 5.5185'e kadar geriledi. Bu seviye 9 Ağustos haftasında görülen 7.24'lük tarihi rekordan beri de ilk defa test edilmiş oldu. Ancak küresel satış baskısının öğleden sonra kuvvetlenmesiyle kur yeniden 5.60'ın üzerine çıktı.
PİYASALARIN BEKLEDİĞİ TOPLANTI
Brunson'ın geçtiğimiz hafta cuma günü serbest bırakılmasının ardından pazartesi günü 5.7510 TL'ye kadar inen dolar Dolar/TL salı günü 5.7600 ile 5.8063 arasında oldukça dar bir bantta işlem gördü. Piyasalar için yeni eşik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.
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