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Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 19.10.2018 08:27 | Son Güncelleme

Dolar/TL ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha da iyimser bir seyre gireceği beklentisi ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ziyaretinin ardından düşüşünü sürdürüyor. Dolar kuru yeni güne 5.63 TL seviyesinden başladı.

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar/TL yeni güne 5.63 TL seviyesinden başladı. Kur 5.6324 TL seviyesinde hareket ediyor. Çarşamba günü 5.70 civarında seyreden dolar/TL, ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı beklentisiyle akşam saatlerinde 5.52'ye kadar gerilemişti.

Dolar/TL dün de gelişmekte olan ülke piyasalarından da pozitif ayrışarak 5.5185'e kadar geriledi. Bu seviye 9 Ağustos haftasında görülen 7.24'lük tarihi rekordan beri de ilk defa test edilmiş oldu. Ancak küresel satış baskısının öğleden sonra kuvvetlenmesiyle kur yeniden 5.60'ın üzerine çıktı.

PİYASALARIN BEKLEDİĞİ TOPLANTI

Brunson'ın geçtiğimiz hafta cuma günü serbest bırakılmasının ardından pazartesi günü 5.7510 TL'ye kadar inen dolar Dolar/TL salı günü 5.7600 ile 5.8063 arasında oldukça dar bir bantta işlem gördü. Piyasalar için yeni eşik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
uçaklarla 17.5 milyon dolar döviz geldiğinden bahsediliyor. daha da gelecekmiş. acaba nereden geliyor, neye karşılık geliyor. kirli paranın binası olmaz. hayrını göremezsiniz. ağlayanın malı gülene fayda etmez. ayrıca taşıma su ile de değirmen dönmez.
bıraksalar daha aşağı gidecekte
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