Dolar ne kadar? 19 Kasım dolar kuru yorumları

'Gülen'in iadesi' gündemi ile gerileyen dolar/TL'de son durum ne? Dolar ne kadar? Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçen hafta Amerikan NBC televizyonu Trump yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı hafifletmeye ikna etmek için Fethullah Gülen’i uzaklaştırmanın olası yollarını araştırdığını belirtmişti. Beyaz Saray yetkilisi Reuters’a NBC haberinin “doğru olmadığını” söyledi, ancak ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

DOLAR NE KADAR?



Dolar/TL 5.3561/5.3590'dan, Euro/TL ise 6.1083/6.1019'dan işlem görüyor.

Bir süredir 5.50 seviyesinin hemen altında genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün ABD-Çin ticaret savaşlarına ilişkin iyimserlikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazançlarına paralel 5.40 seviyesinin altına geriledi.



