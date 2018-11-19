FİNANS

Dolar ne kadar? 19 Kasım dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 19.11.2018 08:15 | Son Güncelleme

Geçen hafta 'Gülen'in iadesi' gündemi ile gerileyen dolar, yeni haftaya nasıl başladı? İşte 19 Kasım dolar kuru ve dolar yorumları...

Dolar ne kadar? 19 Kasım dolar kuru yorumları

'Gülen'in iadesi' gündemi ile gerileyen dolar/TL'de son durum ne? Dolar ne kadar? Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçen hafta Amerikan NBC televizyonu Trump yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı hafifletmeye ikna etmek için Fethullah Gülen’i uzaklaştırmanın olası yollarını araştırdığını belirtmişti. Beyaz Saray yetkilisi Reuters’a NBC haberinin “doğru olmadığını” söyledi, ancak ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 5.3561/5.3590'dan, Euro/TL ise 6.1083/6.1019'dan işlem görüyor.

Bir süredir 5.50 seviyesinin hemen altında genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün ABD-Çin ticaret savaşlarına ilişkin iyimserlikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazançlarına paralel 5.40 seviyesinin altına geriledi.

PARTNERDünyada hızla artıyor! Cinsel isteksizlik neden oluyor?Dünyada hızla artıyor! Cinsel isteksizlik neden oluyor?
Dolar ne kadar? 16 Kasım dolar kuru yorumları Dolar ne kadar? 16 Kasım dolar kuru yorumları
Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar dolar kuru 19 kasım dolar kuru dolar kuru yorumları

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

Benzin ve motorinde indirim!

Benzin ve motorinde indirim!

Yeni dönem başlıyor! Akaryakıt fiyatlarına endeksli sözleşme devri

Yeni dönem başlıyor! Akaryakıt fiyatlarına endeksli sözleşme devri

Dolar ne kadar? 19 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 19 Kasım dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 16 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 16 Kasım dolar kuru yorumları

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Dolar ne kadar? 15 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 15 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 14 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 14 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)

Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.