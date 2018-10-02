Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Döviz cephesinde yarın açıklanacak olan enflasyon verisi öncesi iyimserlik korunuyor. Dün 6 seviyesinin altına inen dolar/TL, yeni gün 5.98 seviyelerinde başladı. Kur, dün 17 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye olan 5.91'e kadar geriledikten sonra 5.95'in üzerinde dengelenmişti.
Dolar/TL şu sıra 5.99 seviyelerinde işlem görüyor.
Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumsuz bir hava var. Dolar endeksinin de biraz yukarıda olduğunu görüyoruz. Buna paralel TL de dolar karşısında hafif bir değer kaybında. Dolar/TL'de genel eğilim aşağı görünüyor ancak burada lokal talebi belirleyici olacaktır. Kur 6 seviyesinin altında kaldıkça düşüş eğilimi belirginleşebilir. Enflasyon verisi kurun seyri açısından izlenecek. Ancak asıl yön belirleyici başta Rahip Brunson'ın mahkemesi olmak üzere iyileşmeye başlayan Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri" dedi.
Piyasalar yarın açıklanacak olan enflasyon verisine odaklanırken, izlenen bir diğer önemli konu ise ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve hali hazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın 12 Ekim'de yapılacak olan mahkemesi. (REUTERS)
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