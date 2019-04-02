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Dolar ne kadar? 2 Nisan dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 02.04.2019 07:41 | Son Güncelleme

Yerel seçimin ardından ilk işlem gününde geniş bantta dalgalı seyir izleyen dolar/TL, bu sabah güne 5.55 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar? 2 Nisan dolar kuru yorumları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 4.5 yıllık seçimsiz bir süreçte ekonomiye odaklanılacağı açıklaması piyasalar için olumlu görüldü. Dolar/TL ise saat 07:15 itibari ile 5.5350/ 5.5378 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde yaptığı “balkon konuşmasında” önümüzdeki 4.5 yılda herhangi bir seçim olmayacağını belirterek, bu dönemi reform için kullanacaklarını söyledi.

Erdoğan yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimariyi inşa edeceklerini, serbest piyasa ekonomi kurallarından taviz vermeden hedefleri doğrultusunda oluşturdukları güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceklerini belirtti.

Dün sabah saatlerinde açıklanan Çin ve Japonya PMI verilerinin küresel piyasalarda risk iştahının artmasına neden olmasıyla EM’ler genelinde gözlenen olumlu harekete katılmayarak negatif ayrışan TL, öğleden sonra ise kayıplarını geri alarak pozitif tarafa geçti.

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