Dolar ne kadar? 2 Temmuz dolar kuru

Yurt içi piyasalar için iki ana risk kaynağından biri olan İstanbul seçiminin geçen hafta geride kalmasının ardından piyasaların dikkati tekrar ABD-Türkiye ilişkilerinin seyrine ve hafta sonunda Japonya'da yapılan G20 zirvesi kapsamında Erdoğan-Trump görüşmesine odaklanmıştı.

Dolar/TL saat 07.00 itibarıyla 5.6504/5.6537’den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Gerçekleşen görüşmede Trump'ın Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alım kararı konusunda adil davranılmadığını söylemesinin ardından Erdoğan, ABD'nin S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtti.

Erdoğan, S-400'lerin Temmuz ayının ilk yarısında teslim edileceğini ve Trump'tan hiçbir yaptırım olmayacağını doğrudan duyduğunu söyledi.

Erdoğan ile görüşmesi öncesinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorulduğunda Trump, konunun ele alındığını ancak bunun “iki yönlü bir yol” olduğunu ve iki tarafın da “farklı çözümleri” değerlendirdiğini söyledi.