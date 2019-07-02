FİNANS

Dolar ne kadar? 2 Temmuz dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 02.07.2019 07:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla dolar/TL yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Kur bu sabah güne 5.65 seviyesinde başladı.

Dolar ne kadar? 2 Temmuz dolar kuru

Yurt içi piyasalar için iki ana risk kaynağından biri olan İstanbul seçiminin geçen hafta geride kalmasının ardından piyasaların dikkati tekrar ABD-Türkiye ilişkilerinin seyrine ve hafta sonunda Japonya'da yapılan G20 zirvesi kapsamında Erdoğan-Trump görüşmesine odaklanmıştı.

Dolar/TL saat 07.00 itibarıyla 5.6504/5.6537’den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Gerçekleşen görüşmede Trump'ın Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alım kararı konusunda adil davranılmadığını söylemesinin ardından Erdoğan, ABD'nin S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtti.

Erdoğan, S-400'lerin Temmuz ayının ilk yarısında teslim edileceğini ve Trump'tan hiçbir yaptırım olmayacağını doğrudan duyduğunu söyledi.

Erdoğan ile görüşmesi öncesinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorulduğunda Trump, konunun ele alındığını ancak bunun “iki yönlü bir yol” olduğunu ve iki tarafın da “farklı çözümleri” değerlendirdiğini söyledi.

Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Öyle zannediyorum ki sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız” diyen Erdoğan ayrıca, “Halkbank konusunun kısa sürede çözüleceğini ümit ediyoruz” dedi.

İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor.

Türkiye, Rusya'dan askeri ekipman alması halinde CAATSA adı verilen 2017 tarihli kanun kapsamında yaptırımlara maruz kalabilecek. Ayrıca Türk savunma sanayi şirketlerine de yaptırım uygulanabileceği gibi Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarılması da söz konusu olabilir.

Kaynak: Reuters

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