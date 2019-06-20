FİNANS

Dolar ne kadar? 20 Haziran dolar kurunda son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 20.06.2019 07:53 | Son Güncelleme

Dolar/TL, ABD Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerle dün sert bir yükselişle 5.9250'yi test ederek başlamıştı. ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar/TL bu sabah güne 5.78 seviyesinde güne başladı.

Dolar ne kadar? 20 Haziran dolar kurunda son durum

Piyasada bu haftasonu yapılacak İstanbul seçimleri de izlenirken, ABD ile ilişkiler ana yön belirleyici konumunu sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın yeni genişleme yanlısı adımlar atılabileceği açıklamaları ise piyasada iyimserliği destekleyen bir etken olarak öne çıkıyor.

Dolar/TL saat 07:29'da 5.7819/5.7836 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye’nin kredi notunun Moody’s tarafından bir kademe indirilmesine belirgin tepki vermeyerek haftaya 5.90’lı seviyelerin üzerinde başlayan dolar/TL dün de düşüşünü sürdürerek günü 5.84’lü seviyelerde tamamlamıştı.

Reuters’da dün yayımlanan bir haberde de ABD Savunma Bakanlığı’nın satın almadan sorumlu yetkilisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle Washington’un F-35 parçaları üreten Türk şirketlere ek olarak, diğer Türk savunma şirketlerine finansal yaptırımlar getirme seçeneğini değerlendirdiğini belirtilmişti.

(Reuters)

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