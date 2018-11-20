FİNANS

Dolar ne kadar? 20 Kasım 2018 dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 20.11.2018 08:06 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Ülke para birimlerinde gözlenen olumlu hava devam ederken piyasalar bu soruya yanıt arıyor. Dövizdeki düşüş 20 Kasım sabahı yani bugün de sürerken; Dolar/TL 5.32, euro/TL ise 6.10 seviyesinden güne başladı.

Dolar ne kadar? 20 Kasım 2018 dolar yorumları

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu havaya paralel yönünü aşağı çeviren dolar/TL, bu sabah 5.32 seviyelerinde güne başladı.

Bankacılar TL’ye yön veren önemli bir haber akışının olmadığını ancak gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazancının TL’ye de yansıdığını belirtti.

Bir bankacı, “Gelişmekte olan ülke para birimleri genel olarak dün iyi performans gösterdi. TL de onlara paralel hareket etti. Genel eğilime baktığımızda ABD ile ilişkilerin olumlu seyretmesi TL’de iyimserlik yaratıyor. Öte yandan petrol fiyatlarının düşmesi pozitif. Cari dengenin son dönemde fazla veriyor olması da içeride döviz talebini azaltıcı bir unsur olarak TL’ye destek oluyor” dedi.

Geçen hafta Amerikan NBC televizyonunun bir haberinde Trump yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı hafifletmeye ikna etmek için Fethullah Gülen’i uzaklaştırmanın olası yollarını araştırdığı belirtilmişti. (Reuters)


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