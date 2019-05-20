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Dolar ne kadar? (20 Mayıs 2019 dolar - euro fiyatları)

DOVİZ HABERLERİ  | 20.05.2019 07:57 | Son Güncelleme

Dolar/TL kurunda dalgalı seyir devam ediyor. 20 Mayıs Pazartesi yeni haftanın ilk iş günü 20 Mayıs 2019'da dolar, 6,06 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,76 TL’de yer alıyor.

Dolar ne kadar? (20 Mayıs 2019 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalarda ise "ticaret savaşı" endişeleri ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. ABD ve Avrupa borsaları geçtiğimiz hafta değer kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atmasının ardından Çin'de yuan ve pay piyasaları değer kaybediyor.

Piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve TÜİK mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini takip edecek.

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