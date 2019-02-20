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Dolar ne kadar? 20 Şubat dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 20.02.2019 08:14 | Son Güncelleme

Dolar/TL yeni güne 5.28 seviyelerinden başladı. Dolar bugün açıklanacak Fed tutanakları öncesinde ABD'de Hazine tahvil getirilerindeki gerilemeye nedeniyle dar bantta işlem görürken, küresel risk iştahının güçlenmesi dolayısıyla yen karşısında sınırlı kazanımlarda bulundu.

Dolar ne kadar? 20 Şubat dolar kuru yorumları

Dolarda gözler bugün açıklanacak Fed tutanaklarında. Açıklaman öncesi dolar/TL güne 5.28 seviyelerinden başladı. Dolar yen karşısında yüzde 0.2 yükselişle 110.83 yene çıktı. Dün yüzde 0.4 gerileyen dolar endeksi ise bugün yatay seyrederek 96.451'de bulunuyor.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi dün keskin şekilde gerileyerek 11 günün en düşük seviyesine indi.

Yatırımcılar Fed'in bu akşam yayımlayacağı Ocak ayı para politikası toplantısı tutanaklarını bekliyorlar. Fed'in para politikasında gevşemeye işaret eden toplantının
tutanakları bu yıl faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı konusunda yatırımcılara fikir verecek.

Tutanakların Fed'in devasa bilançosunu ne kadar süre daha bu şekilde taşıyabileceği konusunda da ipuçları vermesi bekleniyor.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
dolar fed tutanakları

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