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Dolar ne kadar? 21 Aralık dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 21.12.2018 08:15 | Son Güncelleme

Dolar/TL ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz açıklamasıyla her iki yönlü sert dalgalanarak bu sabah güne 5.27 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar? 21 Aralık dolar yorumları

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasıyla birlikte Suriye’de askeri operasyon gerçekleştiren Türkiye’nin bölgede müttefiki ile karşı karşıya gelme ihtimalinin azalması piyasalarda iyimserliğin ana nedeni oldu.

Fed ise gelecek yıl ek faiz artırımına yönelik yönlendirmesinin büyük kısmını değiştirmeyerek yatırımcıların para politikasını daha gevşetme yanlısı görünüme ilişkin umutları zedeledi.

Fed faiz oranlarını artırdı. Merkez bankası yetkilileri önümüzdeki yıl faiz artırımını daha fazla yavaşlatacaklarını söyleseler bile, para politikasının sıkılaştırma planının özünü koruduğunu belirttiler.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 5.2653/5.2696'dan işlem görürken Euro/TL 6.0396/6.0327'den işlem görüyor.

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