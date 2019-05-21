FİNANS

Dolar ne kadar? (21 Mayıs 2019 dolarda son durum)

DOVİZ HABERLERİ  | 21.05.2019 07:49 | Son Güncelleme

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu seyir dün TL'ye de yansırken, dolar/TL'de bir miktar aşağı hareket gözlenmişti. Dolar kuru 21 Mayıs bugüne güne 6.05 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar? (21 Mayıs 2019 dolarda son durum)

Piyasalar YSK’nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, jeopolitik risk olarak öne çıkan S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 6.0323/6.0355 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerde seyri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonunda yaptığı açıklamada, “Şu anda Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. Zannediyorum Pazartesi filan da beklenen o ki gerekçeli karar da açıklanacak” demişti.

İstanbul seçimlerinin tekrarı kararı ardından kuvvetlenen satış baskısı ile dolar/TL önceki hafta 6.24’lü seviyelere yükseldi. TCMB’nin 150 baz puanlık sıkılaştırması likidite adımları ve kamu bankalarının döviz satışlarıyla yönünü aşağı çevirerek 6 seviyesinin altını test etse de dolar/TL kalıcı olamadı.

Dolar/TL’de yukarı yönlü harekette biraz momentum kaybı olduğunu söyleyen bir bankacı, “Realize oynaklık düşük seyrediyor, bu da TL’ye bir miktar olumlu yansıyor. Öte yandan yurt dışında gelişmekte olan piyasalar cephesinde de olumlu bir fiyatlama var. Genel olarak sakin bir hafta, düşük oynaklık gelişmekte olan piyasalara yarıyor” ifadelerini kullanmıştı.

(Reuters)

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