FİNANS

Dolar ne kadar? 22 Ocak 2019 dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 22.01.2019 07:50 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın geçen hafta açıkladığı faiz kararının ardından yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de bu sabah güne 5.32 seviyesinde başladı. Euro ise euro/TL 6.05 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar? 22 Ocak 2019 dolar yorumları

Dış piyasalarda bu hafta Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor. Jeopolitik gelişmeler ve lokal veri gündemi de piyasalarda takip edilmeye devam ediliyor.

Dolar/TL geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı.

Türkiye ve ABD liderlerinin ikili telefon görüşmesi sonrası iki ülke ilişkilerine yönelik iyimserlik, gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava ve TCMB’nin faiz kararı sonrası iyimserlikle dolar/TL 5.35 civarına geriledi.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ekonomisi dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4 ile beklentilere paralel büyüdü. Bu seviye en son küresel finansal kriz süresince 2009 başında görülmüştü. Çin’de sanayi üretimi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 yükselirken, perakende satışlar yüzde 8.2 yükseldi.

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