Dolar ne kadar? 22 Şubat dolar kuru yorumları

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek bu sabahki notunda Güney Afrika'nın ardından Fed tutanaklarının TL dahil gelişmekte olan ülke varlıklarını etkilediğini söyleyerek, "Biz dahil genel piyasa yaklaşımı faiz konusundaki yönlendirmenin net olmaması ancak buna karşı bilanço normalizasyonu sürecinin yıl içerisinde sonlandırılacağı şeklinde. Tutanakların ardından genel olarak gelişmekte olan ülke varlıklarında para birimleri başta olmak üzere sınırlı baskılanma gözlenirken, TL'de kapatılan kısa rand pozisyonlarının ve bant sıkışıklığı etkili olduğu söylenebilir" dedi.

Dolar/TL dün; Güney Afrika'nın ülkenin en büyük elektrik üreticisi Eskom'a kaynak sağlayacağını açıklaması sonrası randdaki değer kaybı ve Fed tutanakları sonrası Asya seansında 5.3450'ye kadar yükseldikten sonra gün içinde dar bir bantta hareket etti.

Son toplantı tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Fed, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi. Fed geçen ay yaptığı toplantıda 4 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu küçültmeyi durdurma planlarını yakında belirleyeceğinin sinyalini verdi ancak politika yapıcılar hala faiz politikası konusundaki "sabırlı" tutumlarının ne kadar süreceğini tartışıyorlar.

Analistler dolar/TL'nin son günlerde 5.20-5.35 bandında sıkışık bir seyir izlediğini, yatırımcıların seçimler öncesinde çok fazla pozisyon değiştirmek istemeyeceğini belirterek, küresel bazda önemli bir gelişme olmadıkça kurda sert hareketler beklemiyor.

Küresel bazda piyasalar ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler ile Brexit konusunu izliyor.

Reuters'ta yer alan bir habere göre ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlıklarındaki en zorlu konulara dair taahhütlerini prensip olarak belirlemeye başladıkları belirtildi. ABD ile Çin arasındaki görüşmelere yakın kaynakların Reuters'a yaptığı bu açıklama, yedi aylık ticaret savaşını sona erdirmek için şimdiye kadar en önemli ilerlemeye işaret etti.

KAYNAK:REUTERS

