Dolar ne kadar? 22 Temmuz dolar kuru

ABD ile ilişkilerin seyrini izleyen piyasalar asıl olarak TCMB’nin 25 Temmuz’da yapacağı PPK toplantısına odaklanmış durumda. Analistler, kısa vadede piyasa için en önemli riskin TCMB’den beklenen faiz indiriminin miktarına yönelik belirsizlik olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan yabancı yatırımcıların artık fazla işlem yapmaması ve son dönemde yoğun alım yapan yerli bireysel yatırımcının dolar talebinin azalmasının kurda fiyatlamaların sınırlı kalmasına neden olduğu belirtiliyor.

Dolar/TL saat 07.05 itibarıyla 5.6598/5.66648’den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Analistler TCMB’nin 400 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi yapmasının kurda bozulmaya neden olabileceğini belirtiyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın para politikasında daha gevşeme yanlısı olacağına işaret ettiğini belirten ekonomistler, TCMB’den 25 Temmuz’da faiz indirim beklentisini 250 baz puana yükseltti.

Reuters’ın 25 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre halihazırda %24 seviyesinde olan politika faizinin Temmuz’da %21.5 seviyesine çekilmesi, yılsonunda ise 600 baz puan düşüşle %18 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Temmuz için beklentiler %19-23 yani 100-500 baz puan indirim aralığında şekilleniyor.

Reuters’ın görev değişiminin hemen ardından yaptığı ankette Temmuz beklentisi 100 baz puan artarak 200 baz puana yükselmiş, yıl sonu için ise 425 baz puan seviyesinde oluşmuştu.

Kaynak: Reuters

