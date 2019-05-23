Dolar ne kadar? 23 Mayıs dolar kuru

BDDK ve TCMB’den önceki gün gelen adımlar ekonomi yönetiminin aldığı kararlara yönelik piyasalarda soru işaretleri yaratırken, S-400 konusunun baskı yaratmaya devam ettiği TL’de dün dolar karşısında değer kaybı ve negatif ayrışma gözlendi.

Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 6.1230/6.1250 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerde seyri devam ediyor.

ABD ile ilişkiler, devam eden seçim süreci, TCMB’nin rezervleri ve ekonomi yönetiminin attığı adımlar kaynaklı yurtiçinde devam eden risklerin yanı sıra ABD-Çin ticaret savaşları nedeniyle dolarda küresel güçlü seyir de piyasada baskı yaratıyor.

Yurtiçinde birkaç gündür TL açısından olumsuz haber akışına rağmen dolar/TL’nin dar bantta hareket ettiğini söyleyen bir bankacı, “Dün ise TL’ye özgü bir negatif hareket görüyoruz. Yurt dışında şu an için çok olumsuz bir hava yok. Ancak önceki gün TCMB’nin repo ihalesi açması ve S-400 ile ilgili haber akışı TL’de görünümü tekrar bozdu. Kurun 6.10’un üzerinde ne kadar kalıcı olacağı önemli. Bu hafta tekrar 6.12-6.13 seviyelerine hareket görürsek, TL için pozitif olmayacaktır.” dedi.

Kaynak: Reuters

