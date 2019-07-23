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Dolar ne kadar? 23 Temmuz dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 23.07.2019 07:54 | Son Güncelleme

Dolar-euro kaç TL? 23 Temmuz bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar ne kadar? 23 Temmuz dolar kuru

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,6750 seviyelerinde dengelenmişti. Geçen hafta 5,61 - 5,73 aralığında işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 5,6550 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugün güne 5,6803 seviyesinde başladı. Euro ise 6,35 TL'de yer alıyor.

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Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki toplantısına odaklandı. Merkez'in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.

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