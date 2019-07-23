Dolar ne kadar? 23 Temmuz dolar kuru

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,6750 seviyelerinde dengelenmişti. Geçen hafta 5,61 - 5,73 aralığında işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 5,6550 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugün güne 5,6803 seviyesinde başladı. Euro ise 6,35 TL'de yer alıyor.

BU HAFTA GÖZLER MERKEZ'DE OLACAK



Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki toplantısına odaklandı. Merkez'in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.



