Dolar ne kadar? 24 Mayıs dolar kurunda son durum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün gerçekleştirdiği toplantıda üç kamu bankasının desteğiyle uygulanacak olan İvme Finansman Paketi ile yıl sonuna kadar üç ana faaliyet alanına 30 milyar TL finansman sağlanacağını açıklamıştı.

Buna göre, ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler bu paket kapsamında finansman sağlayabilecek.

Dolar/TL saat 07.25 itibarıyla 6.1011/6.1030 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerde seyri devam ediyor.

Bir bankacı, “Dolar/TL 6.15 seviyesinde iken kamu bankalarının satışlarını gördük. Türk varlıklarına yönelik ilgi oldukça az, kamunun satışları kuru nereye kadar tutabilir? Dalga boyunun bu kadar yükseldiği bir dönemde 6.15’lerden 6.10’lara gerileme çok da bir anlam ifade etmiyor. Aslında yurtdışı piyasalarda hava bu kadar olumsuzken, pozitif haber yokluğunda TL’de makul bir değer kaybı gördük” dedi.

(Reuters)

